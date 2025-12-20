El emotivo video de despedida de la hija de Mario Pineida, tras la muerte del jugador de Barcelona SC

El pasado miércoles 17 de diciembre, Mario Pineida fue asesinado en los exteriores de una carnicería en Samanes 4, norte de Guayaquil, y después de varios días su hija se pronunció por el suceso.

La hija de Mario, Ashley Pineida, publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram, acompañado de un largo mensaje hablando de su dolor.

"Ahora ya está en un lugar lleno de paz, aunque acá lo extraño cada segundo que pasa. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, ya sea enojada, triste o feliz, pero estaba. Siempre me dijo que me daría todo lo que este a su alcance", señaló Ashley.

Lea más: (VIDEO) Jeremy Arévalo rompió su sequía y anotó su último gol del 2025 con el Racing de Santander

La chica recordó que “algunas veces teníamos nuestras diferencias porque siempre dijo que yo era igual de resabiada que él, siempre con nuestras carotas aunque estuvieras rebosando de felicidad".