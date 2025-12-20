El emotivo video de despedida de la hija de Mario Pineida, tras la muerte del jugador de Barcelona SC

Al finalizar su mensaje, Ashley dejó una frase llena de emociones: “esto<b> no es un adiós, es un hasta pronto </b>y si hay otra vida después de esta, espero tener la oportunidad de volver a ser hija, <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/francisco-egas-no-podra-postularse-reeleccion-fef-KM10588121 target=_blank></a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/mario-pineida-fue-despedido-entre-canticos-y-lagrimas-LM10586793 target=_blank></a><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelonasc-retira-numero2-camiseta-honor-mario-pineida-FM10584302 target=_blank></a>