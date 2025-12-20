Fútbol Nacional
El emotivo video de despedida de la hija de Mario Pineida, tras la muerte del jugador de Barcelona SC

Mario Pineida fue asesinado en los exteriores de una carnicería en Samanes 4 el pasado 17 de diciembre, tras un ataque armado.

   
    Mario Pineida fue asesinado en los exteriores de una carnicería en Samanes 4, norte de Guayaquil.( Redes sociales )
El pasado miércoles 17 de diciembre, Mario Pineida fue asesinado en los exteriores de una carnicería en Samanes 4, norte de Guayaquil, y después de varios días su hija se pronunció por el suceso.

La hija de Mario, Ashley Pineida, publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram, acompañado de un largo mensaje hablando de su dolor.

"Ahora ya está en un lugar lleno de paz, aunque acá lo extraño cada segundo que pasa. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, ya sea enojada, triste o feliz, pero estaba. Siempre me dijo que me daría todo lo que este a su alcance", señaló Ashley.

La chica recordó que “algunas veces teníamos nuestras diferencias porque siempre dijo que yo era igual de resabiada que él, siempre con nuestras carotas aunque estuvieras rebosando de felicidad".

Al finalizar su mensaje, Ashley dejó una frase llena de emociones: “esto no es un adiós, es un hasta pronto y si hay otra vida después de esta, espero tener la oportunidad de volver a ser hija", cerró.

En la tarde del viernes 19 de diciembre se realizó el último adiós de Pineida. La despedida estuvo acompañada por fuegos artificiales, cánticos y una masiva presencia de gente relacionada al fútbol: directivos, hinchas, jugadores y extalentos canarios.

Por su lado, Barcelona SC anunció que va a retirar el dorsal 2, número que utizaba Pineida, para la próxima temporada

