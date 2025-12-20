(VIDEO) Jeremy Arévalo rompió su sequía y anotó su último gol del 2025 con el Racing de Santander

En medio de los rumores de un posible fichaje de Jeremy Arévalo a Alemania para el 2026, el delantero ecuatoriano sigue mostrando su sensacional nivel con un gol en el empate 1-1 entre el Racing de Santander y Huesca.

Arévalo llevaba seis partidos sin hacer goles, en el medio de su convocatoria con la selección de Ecuador, pero consiguió acabar con su sequía.

Durante el duelo de la jornada 19 de la segunda categoría de España, al minuto 38, Jeremy aprovechó un centro raso que lo dejó de cara a portería para empujar el balón al fondo de la red y poner el 1-0.

