Fútbol Internacional
20 dic 2025 , 12:01

(VIDEO) Jeremy Arévalo rompió su sequía y anotó su último gol del 2025 con el Racing de Santander

En el empate 1-1 entre el Racing de Santander y el SD Huesca, Jeremy Arévalo cortó su sequía goleadora para anotar su último tanto del 2025.

   
  • (VIDEO) Jeremy Arévalo rompió su sequía y anotó su último gol del 2025 con el Racing de Santander
    Jeremy Arévalo lleva ocho goles en 18 partidos con el Racing de Santander en la segunda división de España.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

En medio de los rumores de un posible fichaje de Jeremy Arévalo a Alemania para el 2026, el delantero ecuatoriano sigue mostrando su sensacional nivel con un gol en el empate 1-1 entre el Racing de Santander y Huesca.

Arévalo llevaba seis partidos sin hacer goles, en el medio de su convocatoria con la selección de Ecuador, pero consiguió acabar con su sequía.

Durante el duelo de la jornada 19 de la segunda categoría de España, al minuto 38, Jeremy aprovechó un centro raso que lo dejó de cara a portería para empujar el balón al fondo de la red y poner el 1-0.

Lea más: Francisco Egas no podrá postularse a la reelección en la FEF

A pesar de la actuación del atacante de 20 años, el Huesca igualó el encuentro 1-1 y Arévalo abandonó el terreno de juego al minuto 65 por cambio.

Con esta anotación, Jeremy alcanzó los ocho goles en la categoría con 18 partidos disputados en este 2025.

Lea más: Independiente del Valle invierte USD 4 millones anualmente en sus categorías juveniles

Además, el delantero anotó el último tanto del año con su gol al Huesca, incluso puede ser el último en la segunda categoría del fútbol español.

Pues, la prensa alemana señala que el Stuttgart tiene todo listo para pagar la cláusula de rescisión de Jeremy Arévalo a inicios del 2026 para impulsar su ataque.

Por ahora, el ecuatoriano se va a pasar las festividades sin tener claro su futuro para la segunda mitad de la temporada durante el mercado de invierno.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
fútbol español
Fútbol España
Racing de Santander
Jeremy Arévalo
Ecuador
Noticias
Recomendadas