Guillermo Almada debuta con empate con el Real Oviedo en la Liga de España

Este sábado 20 de diciembre, el Real Oviedo de Guillermo Almada igualó 0-0 con el Celta de Vigo, en el estadio Carlos Tartiere, después de una polémica semana para el entrenador uruguayo.

El ex entrenador de Barcelona SC empezó sus negociaciones esta misma semana con la directiva del Oviedo y el Real Valladolid notificó su salida por no estar comprometido con el proyecto.

En su primer juego, Almada mostró un juego más incisivo y de presión ante los visitantes, pero no consiguieron superar al portero.

El punto le sabe a poco a los asturianos, que cierran el año en zona de descenso después de haber encadenado en casa cuatro partidos con el mismo resultado (0-0).