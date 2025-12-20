Guillermo Almada debuta con empate con el Real Oviedo en la Liga de España

Este sábado 20 de diciembre, el <b>Real Oviedo de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/guillermo-almada target=_blank>Guillermo Almada</a> igualó 0-0 con el Celta de Vigo</b>, en el estadio Carlos Tartiere, después de una polémica semana para el entrenador uruguayo. El ex<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/guillermo-almada-separado-real-valladolid-dirigir-equipo-primera-division-espana-JC10563947 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/independiente-del-valle-invierte-usd-4-millones-anualmente-categorias-juveniles-GM10587890 target=_blank></a> <b></b>