Fútbol Internacional
20 dic 2025 , 10:14

Guillermo Almada debuta con empate con el Real Oviedo en la Liga de España

En el primer partido de Guillermo Almada como entrenador en la Liga de España, el Real Oviedo igualó 0-0 con el Celta de Vigo.

   
  • Guillermo Almada debuta con empate con el Real Oviedo en la Liga de España
    El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, durante el encuentro de Liga que disputaron Real Oviedo y Celta de Vigo en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. ( EFE )
Fuente:
Agencias
user placeholder

EFE y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Este sábado 20 de diciembre, el Real Oviedo de Guillermo Almada igualó 0-0 con el Celta de Vigo, en el estadio Carlos Tartiere, después de una polémica semana para el entrenador uruguayo.

El ex entrenador de Barcelona SC empezó sus negociaciones esta misma semana con la directiva del Oviedo y el Real Valladolid notificó su salida por no estar comprometido con el proyecto.

En su primer juego, Almada mostró un juego más incisivo y de presión ante los visitantes, pero no consiguieron superar al portero.

Lea más: Independiente del Valle invierte USD 4 millones anualmente en sus categorías juveniles

El punto le sabe a poco a los asturianos, que cierran el año en zona de descenso después de haber encadenado en casa cuatro partidos con el mismo resultado (0-0).

El defensa del Celta de Vigo Marcos Alonso durante el partido de LaLiga EA Sports que disputaron Real Oviedo y Celta de Vigo en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo.
El defensa del Celta de Vigo Marcos Alonso durante el partido de LaLiga EA Sports que disputaron Real Oviedo y Celta de Vigo en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. ( EFE )

Ahora, el Oviedo se va a la paralización de las fechas navideñas para alistarse para el inicio del 2026.

Lea más: En el regreso de Moisés Caicedo, Chelsea empató con Newcastle en la Premier League

Por esa razón, Almada tendrá más entrenamientos para inducir su idea de juego en los futbolistas.

Con este empate, el Real Oviedo se mantiene en la posición 19 con 11 puntos, a cuatro unidades de la salvación.

Temas
Fútbol
Fútbol internacional
fútbol español
Fútbol Europa
Fútbol España
Guillermo Almada
Ecuador
España
Noticias
Recomendadas