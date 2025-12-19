Moisés Caicedo, entre los futbolistas con mayor desgaste físico a nivel mundial según la FIFPro

La exigencia del calendario internacional volvió a quedar en evidencia tras la publicación de un informe de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), en el que el ecuatoriano Moisés Caicedo aparece entre los jugadores con mayor carga de partidos, extensos viajes y escaso tiempo de descanso durante la última temporada.

El estudio, que supera las 100 páginas, analiza el impacto del calendario competitivo, los mínimos períodos de recuperación y las largas distancias recorridas durante las Fechas FIFA, cuando los futbolistas deben alternar compromisos con sus clubes y selecciones nacionales. En ese contexto, la FIFPro dedica un apartado especial al caso del mediocampista del Chelsea.

Según el organismo, los constantes desplazamientos intercontinentales generan un importante desgaste físico. “Estos patrones de viaje, especialmente a través de múltiples continentes y zonas horarias, crean estrés fisiológico acumulado, lo que puede incrementar el riesgo de lesiones, disminuir el rendimiento, interrumpir el sueño y el descanso, y presentar riesgos de largo plazo al bienestar del jugador”, advierte el informe.

Dentro del análisis, la FIFPro identificó a los tres jugadores de cada continente que más kilómetros recorrieron en la temporada 2024-2025. En Sudamérica, Moisés Caicedo figura en el tercer lugar, con un total de 134.134 kilómetros acumulados. El volante ecuatoriano pasó 175,6 horas en vuelos y realizó 27 viajes transnacionales a lo largo del período evaluado.

Caicedo solo fue superado por el argentino Enzo Fernández, con 149.010 kilómetros recorridos, y el uruguayo Manuel Ugarte, quien acumuló 135.778 kilómetros.

El informe también destaca que los partidos de las Eliminatorias sudamericanas implican, en promedio, viajes de ida y vuelta que superan los 12.000 kilómetros, lo que a lo largo de una temporada puede traducirse en trayectos cercanos a los 100.000 kilómetros. Un escenario que refuerza la preocupación por la salud y el rendimiento de los futbolistas sometidos a calendarios cada vez más exigentes.