Pagos atrasados, conflicto con la directiva y negociaciones con Emelec: lo que declaró la familia de Mario Pineida

La exconviviente y la hermana de Mario Pineida rindieron su declaración ante la Policía Nacional luego del asesinato del futbolista, ocurrido el pasado 17 de diciembre en la ciudad de Guayaquil.

En su testimonio, los familiares aportaron detalles relacionados con la carrera profesional del jugador, en especial sobre su relación con la directiva de Barcelona SC y su posible futuro deportivo.

Jennifer Llongo Martínez, hermana, y Ana Aguilar, exconviviente de Pineida señalaron que el futbolista mantenía pagos atrasados por parte de la dirigencia amarilla, situación que también afectaba a otros integrantes del plantel.

Este escenario habría motivado al jugador a analizar nuevas opciones para continuar su carrera profesional, siendo Emelec el club con el que mantenía negociaciones más avanzadas para una eventual vinculación en la temporada 2026.

De acuerdo con lo manifestado por los familiares, Mario Pineida cumplía además un rol de vocero del plantel ante la dirigencia de Antonio Álvarez, reclamando de manera constante el pago de los valores adeudados a sus compañeros.

En el parte policial, la hermana del jugador indicó que el "único conflicto" que mantenía su hermano era el distanciamiento con la directiva de Barcelona SC, originado exclusivamente por la falta de pagos y sus reiterados reclamos contractuales.

Pineida finalizaba su contrato con el club torero al término de la presente temporada, cerrando así una destacada etapa con la camiseta amarilla, en la que logró los títulos nacionales de 2016 y 2020, consolidándose como uno de los referentes del equipo en los últimos años.