20 dic 2025 , 10:42

Francisco Egas no podrá postularse a la reelección en la FEF

La nueva Ley Orgánica del Deporte, aprobada por la Asamblea Nacional, deja sin opción de reelección al actual presidente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas.

   
    El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, no podrá participar en las elecciones del 2026.( API )
La Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley Orgánica del Deporte y la reforma tiene un impacto para las próximas elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con Francisco Egas como presidente.

La reforma establece las bases para las elecciones del 2026, antes de la participación de Ecuador en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y anuló las aspiraciones de Egas para realizar un tercer mandato.

Egas tenía las intenciones de postularse como presidente para el 2026, después de cumplir su segundo ciclo como presidente desde el 2019 - 2022 y 2022 - 2025.

“El fútbol profesional se organizará a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), la cual se regirá de acuerdo a lo previsto en la presente Ley, la normativa emitida por el ente rector del deporte, su estatuto legalmente aprobado, los reglamentos que esta dictare en el marco de la normativa internacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL)”, establece el artículo 133.

Para las elecciones de la FEF, el cuerpo legal expresa que “la entrada en vigencia de la presente Ley no interrumpe, reinicia ni altera el cómputo de los periodos de ejercicio de los dignatarios, autoridades u órganos directivos electos conforme a la normativa anterior. En consecuencia, los de su primera elección seguirán siendo aplicables”.

Finalmente, el artículo señala que “no se considerará como un nuevo ciclo o periodo el inicio de la vigencia de esta Ley, por lo que no habilita ni habilitará nuevas reelecciones a quienes ya hubieren ejercido los periodos permitidos”, cerró

Es decir, Francisco Egas no volverá a ser candidato para las elecciones de la FEF y deberá buscar un nuevo representante para el oficialismo.

