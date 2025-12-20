EN VIVO | Deportivo Cuenca 0-0 Emelec por la última fecha de la LigaPro

Este sábado 20 de diciembre se cierra el segundo hexagonal de la LigaPro y los cupos para la Copa Sudamericana 2026. Emelec visita al Deportivo Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

El bombillo depende de un milagro para conseguir su clasificación al torneo de la Conmebol, pues su gol de diferencia es muy inferior al de su competencia.

Por su parte, los morlacos no dependen de sí mismos, ya que necesitan ganar y esperar que Aucas pierda ante Macará para conseguir el último cupo de la Sudamericana.

En los primeros minutos, Emelec empezó bastante motivado el encuentro con una jugada muy clara que dejaba a Cevallos solo ante la portería, pero un defensor morlaco desvió la pelota.