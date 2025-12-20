Fútbol Nacional
20 dic 2025 , 15:33

EN VIVO | Deportivo Cuenca 0-0 Emelec por la última fecha de la LigaPro

Sigue en vivo el minuto a minuto del duelo Deportivo Cuenca vs. Emelec por la última fecha del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
    Deportivo Cuenca jugará contra Emelec por la LigaPro.( Ecuavisa )
Este sábado 20 de diciembre se cierra el segundo hexagonal de la LigaPro y los cupos para la Copa Sudamericana 2026. Emelec visita al Deportivo Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

El bombillo depende de un milagro para conseguir su clasificación al torneo de la Conmebol, pues su gol de diferencia es muy inferior al de su competencia.

Por su parte, los morlacos no dependen de sí mismos, ya que necesitan ganar y esperar que Aucas pierda ante Macará para conseguir el último cupo de la Sudamericana.

Lea más: El emotivo video de despedida de la hija de Mario Pineida, tras la muerte del jugador de Barcelona SC

En los primeros minutos, Emelec empezó bastante motivado el encuentro con una jugada muy clara que dejaba a Cevallos solo ante la portería, pero un defensor morlaco desvió la pelota.

Alineaciones del Deportivo Cuenca vs. Emelec por la LigaPro

EN VIVO | Deportivo Cuenca vs. Emelec por la última fecha de la LigaPro

