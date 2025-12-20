Javier Rabanal pidió fichar a dos jugadores de Independiente del Valle para Universitario de Perú

Javier Rabanal no seguirá en Independiente del Valle como entrenador para la próxima temporada y se unirá al Universitario de Perú, por lo que ya empezó la planificación del plantel para el 2026.

El entrenador español se consagró campeón de la LigaPro y fue semifinalista de la Copa Sudamericana, pero la directiva rayada decidió separar sus caminos.

Ahora, Rabanal ya tiene todo acordado para ser el nuevo director técnico del Universitario de Perú, pero no será el único miembro de Independiente del Valle que se unirá al crema.

Según información del periodista Danex Jacome, Michael Hoyos va a firmar como agente libre con Universitario, tras el pedido de Javier Rabanal a la directiva para su traspaso.