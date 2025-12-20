Fútbol Internacional
20 dic 2025 , 16:18

Javier Rabanal pidió fichar a dos jugadores de Independiente del Valle para Universitario de Perú

Javier Rabanal tiene todo listo para convertirse en nuevo entrenador del Universitario de Perú y ya pidió sus primeros fichajes, dos futbolistas de Independiente del Valle.

   
  • Javier Rabanal pidió fichar a dos jugadores de Independiente del Valle para Universitario de Perú
    Universitario de Perú negocia el fichaje de dos jugadores de Independiente del Valle.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Javier Rabanal no seguirá en Independiente del Valle como entrenador para la próxima temporada y se unirá al Universitario de Perú, por lo que ya empezó la planificación del plantel para el 2026.

El entrenador español se consagró campeón de la LigaPro y fue semifinalista de la Copa Sudamericana, pero la directiva rayada decidió separar sus caminos.

Ahora, Rabanal ya tiene todo acordado para ser el nuevo director técnico del Universitario de Perú, pero no será el único miembro de Independiente del Valle que se unirá al crema.

Lea más: EN VIVO | Deportivo Cuenca vs. Emelec por la última fecha de la LigaPro

Según información del periodista Danex Jacome, Michael Hoyos va a firmar como agente libre con Universitario, tras el pedido de Javier Rabanal a la directiva para su traspaso.

Michael Hoyos se convertirá en nuevo jugador de Universitario de Perú como agente libre.
Michael Hoyos se convertirá en nuevo jugador de Universitario de Perú como agente libre. ( Redes sociales )

El atacante tuvo un rol importante en el plantel rayado con el director técnico español, por lo que los dos se unirán al fútbol peruano en el 2026.

Lea más: El emotivo video de despedida de la hija de Mario Pineida, tras la muerte del jugador de Barcelona SC

Hoyos acabó su contrato con Independiente del Valle y la directiva decidió no renovar su contrato, entonces acompañará a Rabanal al crema.

Además, desde la prensa peruana aseguran que Universitario negocia con Emerson Pata, de Independiente del Valle como agente libre.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
ecuatorianos en el exterior
LigaPro
Mercado de fichajes
Independiente del Valle
Universitario
Javier Rabanal
Ecuador
Noticias
Recomendadas