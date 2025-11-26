Independiente del Valle analiza dejar salir libres a tres futbolistas para el 2026

Independiente del Valle está a las puertas de consagrarse como campeón de la LigaPro 2025, por lo que la directiva ya analiza el armado del plantel para el próximo año con varias salidas.

El gerente de Independiente del Valle, Santiago Morales, adelantó que aún no han decidido empezar a renovar los contratos de los futbolistas que quedarán libres al finalizar diciembre 2025.

"Como directorio, hemos decidido esperar a que termine el torneo para iniciar conversaciones con los jugadores a quienes se les vence el contrato, como es el caso de Michael Hoyos, Óscar Quiñónez y Matías Fernández”, comentó el directivo en La Red.

Morales explicó que al finalizar el 2025 van a estudiar las salidas de los futbolistas que terminan contrato y los jugadores que sean vendidos en el mercado de pases.

"Evaluaremos qué jugadores podrían salir, ya que hasta el momento no tenemos ninguna propuesta en firme, y debemos proyectar cómo reemplazar a quienes no continúen”, señaló el dirigente.