26 nov 2025 , 09:50

Independiente del Valle analiza dejar salir libres a tres futbolistas para el 2026

El gerente de Independiente del Valle, Santiago Morales, explicó que va a analizar los futbolistas que podrán salir de la institución para la próxima temporada.

   
    Michael Hoyos acabará su contrato con Independiente del Valle a finales de diciembre del 2025.( API )
Independiente del Valle está a las puertas de consagrarse como campeón de la LigaPro 2025, por lo que la directiva ya analiza el armado del plantel para el próximo año con varias salidas.

El gerente de Independiente del Valle, Santiago Morales, adelantó que aún no han decidido empezar a renovar los contratos de los futbolistas que quedarán libres al finalizar diciembre 2025.

"Como directorio, hemos decidido esperar a que termine el torneo para iniciar conversaciones con los jugadores a quienes se les vence el contrato, como es el caso de Michael Hoyos, Óscar Quiñónez y Matías Fernández”, comentó el directivo en La Red.

Morales explicó que al finalizar el 2025 van a estudiar las salidas de los futbolistas que terminan contrato y los jugadores que sean vendidos en el mercado de pases.

"Evaluaremos qué jugadores podrían salir, ya que hasta el momento no tenemos ninguna propuesta en firme, y debemos proyectar cómo reemplazar a quienes no continúen”, señaló el dirigente.

Independiente del Valle espera recibir una oferta para el traspaso de Claudio Spinelli.
Independiente del Valle espera recibir una oferta para el traspaso de Claudio Spinelli. ( API )

Finalmente, el gerente de Independiente del Valle reveló que el torneo 2026 de la LigaPro podrá empezar en la tercera semana de febrero.

“Sería importante confirmarlo para proyectar la pretemporada, la planificación y el arranque del año. En diciembre habrá la reunión de presidentes para tratar este tema y el formato del torneo”, cerró Morales.

En la próxima fecha del hexagonal final, Independiente del Valle necesita vencer a Liga de Quito para coronarse como campeón de la LigaPro.

