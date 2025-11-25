Fútbol Internacional
25 nov 2025 , 17:09

Los números de Moisés Caicedo en la victoria del Chelsea contra el FC Barcelona por la Champions League

El Chelsea goleó 3-0 al FC Barcelona por la quinta jornada de la fase inicial de la Champions League.

   
    Moisés Caicedo, volante del Chelsea, en el partido ante el FC Barcelona por la quinta fecha de la fase inicial de la Champions League( Foto: Chelsea Photos )
Moisés Caicedo realizó un partido impecable ante el FC Barcelona. El ecuatoriano anuló a los principales generadores de juego del conjunto culé y se consolidó como una de las figuras del equipo inglés.

Caicedo fue titular y disputó los 90 minutos. Su rendimiento fue superlativo: ya no es novedad su talento ni su capacidad para leer las jugadas, anticiparse y cortar los ataques rivales.

El mediocampista completó el 95 % de sus pases, acertó el 80 % de los pases largos, registró 87 toques de balón, recibió una falta, perdió ocho balones, recuperó 10 y obtuvo una calificación de 6,8 sobre 10, según SofaScore.

Un autogol de Jules Koundé, junto con las anotaciones de Estevao y Liam Delap, sellaron la victoria del Chelsea frente al FC Barcelona.

Con este resultado, el Chelsea se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 10 puntos, mientras que el FC Barcelona ocupa el puesto 15 con siete unidades.

