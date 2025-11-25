Fútbol Internacional
El Chelsea de Moisés Caicedo goleó al FC Barcelona por la Champions League

El Chelsea de Moisés Caicedo goleó 3-0 al FC Barcelona por la quinta fecha de la fase inicial de de la Champions League.

   
    Jugadores del Chelsea celebran el primer gol de su equipo contra FC Barcelona por la Champions League ( Foto: Chelsea Photos )
El Chelsea de Moisés Caicedo cumplió y goleó 3-0 al FC Barcelona, por la quinta fecha de la fase inicial de la Champions League.

El Chelsea dominó a su rival de principio a fin, impidiéndole desarrollar su juego asociativo. Moisés Caicedo y Reece James anularon las líneas de pase con una intensa marca individual sobre los principales generadores de juego, como Frenkie de Jong, Eric García y Fermín Torres, quienes estuvieron desconectados y fuera de sintonía.

No está de más decir que los Blues realizaron un partido impecable, uno de los mejores de la era Enzo Maresca. Antes del autogol de Koundé, los locales habían convertido dos tantos, pero ambos fueron anulados: el primero porque Enzo Fernández, antes de recibir el esférico, impactó involuntariamente el balón en la mano de Fofana; y el segundo, por una posición adelantada.

Hasta que se hizo justicia: Koundé no pudo rechazar un balón dentro de su área, tropezó y el esférico terminó ingresando en la portería de Joan García, quien recientemente se había recuperado de una distensión de ligamentos.

Sobre el final de la primera parte, el FC Barcelona se quedó con 10 hombres por la expulsión de Ronald Araújo por doble tarjeta amarilla.

Con este resultado 1-0, ambas escuadras se fueron al descanso. En la etapa de complemento, el Chelsea mantuvo su intensidad y no quitó el pie del acelerador.

Los de Londres ampliaron su ventaja con un golazo de Estevao, quien eludió a dos rivales y sacó un derechazo que se clavó en la portería de García.

Al minuto 73, Liam Delap, quien ingresó por Alejandro Garnacho, selló la goleada tras aprovechar una gran asistencia de Enzo Fernández.

Con este resultado, el Chelsea se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 10 puntos, mientras que el FC Barcelona ocupa el puesto 15 con siete unidades.

