25 nov 2025 , 10:57

Mikel Arteta destacó la experiencia de Piero Hincapié para ser titular en el Arsenal

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, elogió a Piero Hincapié por su desempeño en el derbi de Londres ante el Tottenham Hotspur por la Premier League.

   
    Mikel Arteta reconoció la importancia de Piero Hincapié en el Arsenal.( Redes sociales )
Piero Hincapié gozó de su primera titularidad en la Premier League con el Arsenal, tras aparecer en el 11 titular en la victoria 4-1 ante el Tottenham por la lesión de Gabriel Magalhaes durante la fecha FIFA.

El defensor ecuatoriano tuvo un gran desempeño en los 88 minutos que estuvo en el terreno de juego, incluso salió ovacionado por los hinchas en el Emirates Stadium.

En la rueda de post-partido, el entrenador de los gunners, Mikel Arteta, explicó por qué se decidió por Piero y no para jugar con Cristhian Mosquera o Ben White.

"La verdad es que consideramos que esa era la mejor dupla con la que podíamos empezar este partido. Vamos a tener la ausencia de Gabi por algunas semanas y queríamos tener esa misma estabilidad que tuvimos en el pasado”, explicó el entrenador español.

Piero Hincapié y Mikel Arteta celebraron la victoria del Arsenal al Tottenham.
Piero Hincapié y Mikel Arteta celebraron la victoria del Arsenal al Tottenham. ( Redes sociales )

Por ende, es posible que la dupla defensiva de Hincapié y Saliba se mantenga para los próximos partidos del Arsenal, mientras que Gabriel esté lesionado.

Finalmente, Arteta elogió al defensor diciendo que “Piero ha ganado la Bundesliga y, para su edad, tiene muchos partidos en sus piernas. Es un chico con experiencia", cerró el español.

El defensor de 23 años lleva seis partidos disputados con el Arsenal, entre la Champions League, Premier League y la Copa de la Liga.

El Arsenal enfrentará al Bayern Munich este miércoles 26 de noviembre, a las 15:00, por la quinta feecha de la fase de grupos de la Champions League.

