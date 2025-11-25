Mikel Arteta destacó la experiencia de Piero Hincapié para ser titular en el Arsenal

Por ende, es<b> posible que la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/piero-hincapie-y-sus-numeros-brillantes-en-la-goleada-del-arsenal-OD10461719 target=_blank>dupla defensiva de Hincapié y Saliba</a> se mantenga</b> para los próximos partidos del Arsenal, mientras que Gabriel esté lesionado. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/asi-jugaran-cuartos-final-torneo-apertura-liga-mx-MD10469555 target=_blank>Así se jugarán los cuartos de final</a> <b></b> <b></b> <b></b>