Mikel Arteta destacó la experiencia de Piero Hincapié para ser titular en el Arsenal

Piero Hincapié gozó de su primera titularidad en la Premier League con el Arsenal, tras aparecer en el 11 titular en la victoria 4-1 ante el Tottenham por la lesión de Gabriel Magalhaes durante la fecha FIFA.

El defensor ecuatoriano tuvo un gran desempeño en los 88 minutos que estuvo en el terreno de juego, incluso salió ovacionado por los hinchas en el Emirates Stadium.

En la rueda de post-partido, el entrenador de los gunners, Mikel Arteta, explicó por qué se decidió por Piero y no para jugar con Cristhian Mosquera o Ben White.

"La verdad es que consideramos que esa era la mejor dupla con la que podíamos empezar este partido. Vamos a tener la ausencia de Gabi por algunas semanas y queríamos tener esa misma estabilidad que tuvimos en el pasado”, explicó el entrenador español.