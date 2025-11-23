Eze firma un triplete en el clásico de Londres e Hincapié brilla como titular en la goleada del Arsenal

El Arsenal extendió su dominio en la Premier League con una contundente victoria por 4-1 sobre el Tottenham en el Emirates Stadium, en un clásico marcado por el triplete de Eberechi Eze y la sólida actuación del ecuatoriano Piero Hincapié, quien arrancó como titular en la zaga junto a William Saliba.

Desde el arranque, el conjunto de Mikel Arteta intentó imponer su ritmo, mientras que el Tottenham optó por replegarse y apostar al contragolpe. Antes de los 10 minutos, los Gunners generaron su primera ocasión clara tras una excelente jugada colectiva que dejó a Declan Rice mano a mano, aunque su remate no encontró portería.

Cuando el primer tiempo se acercaba al tramo final, Mikel Merino filtró un pase preciso dentro del área para Leandro Trossard, quien definió con categoría y abrió el marcador al minuto 37. Apenas unos instantes después, Eberechi Eze apareció para aprovechar el impulso ofensivo y clavó el 2-0 con frialdad, enviando al descanso a un Tottenham desbordado y sin reacción.

La segunda parte siguió el mismo guion. Eze volvió a golpear al inicio del complemento con un potente remate esquinado desde el borde del área, firmando su doblete y sentenciando gran parte del partido. Sin embargo, el Tottenham encontró un descuento inesperado: Richarlison presionó alto, recuperó y sacó un remate lejano, fuerte y preciso que sorprendió al portero para el 3-1 a los 55 minutos, un verdadero golazo en medio del dominio local.

Pero la noche estaba destinada a tener un protagonista absoluto. Eze completó su triplete al minuto 77, empujando el marcador a un categórico 4-1 y sellando su actuación más brillante con la camiseta del Arsenal.

En defensa, Piero Hincapié mostró solidez, anticipación y seguridad en cada duelo, complementando a la perfección a Saliba. El ecuatoriano fue reemplazado a los 87 minutos tras un partido destacado en la zaga, sin mayores exigencias por parte del rival.

Con este triunfo, el Arsenal llega a 29 puntos y mantiene distancia en la cima, mientras que el Chelsea de Moisés Caicedo persigue desde el segundo lugar con 23 unidades.