Grupo inversor finalizó su relación con Gualaceo SC, tras escándalo de apuestas deportivas

Gualaceo SC comunicó que llegó a un acuerdo para terminar su contrato con el grupo inversor y buscan presupuesto para el 2026.

   
Gualaceo SC deberá realizar cambios en la conformación de su equipo para la próxima temporada, pues el club anunció que acabó su relación con el grupo inversor de Anthony Zambrano.

En un comunicado, el club azuayo informó que “se tomó la decisión de terminar por “mutuo acuerdo” el contrato que se tenía firmado, para el gerenciamiento del equipo de primera categoría por dos años”, explicó.

Ahora el equipo ya no tendrá ninguna relación con grupos exteriores, sino que será manejado deportivamente e institucionalmente por la dirigencia de Fabián Serrano para la próxima temporada.

“Se está trabajando para gestionar recursos económicos que sirvan para poder armar el equipo en la temporada 2026. Como es conocido por nuestra hinchada, la situación financiera actual del club no es de las mejores”, detalló Gualaceo.

Finalmente, el club adelantó que en los próximos días van a realizar una rueda de prensa para ofrecer más detalles del club.

Para el próximo año, el Gualaceo empezará la temporada con una sanción de nueve puntos menos por participar en amaño de partidos y en apuestas deportivas.

En este 2025, el cuadro acabó en el quinto lugar con 45 puntos, a nueve unidades del ascenso, de Leones del Norte.

