Fútbol Internacional
25 nov 2025 , 09:16

Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga MX

Dos ecuatorianos competirán por el título de campeón del torneo Apertura de la Liga MX, después de que Enner Valencia y Pedro Vite fueron eliminados en los play-in.

   
  • Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga MX
    Adonis Preciado y Jackson Porozo disputarán los cuartos de final del Troneo Apertura de la Liga MX( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Los cuartos de final del torneo Apertura quedaron definidos con la presencia de dos ecuatorianos en un mismo equipo, como única posibilidad de que un compatriota sea campeón de la Liga MX 2025.

Adonis Preciado y Jackson Porozo en los Xolos de Tijuana serán los únicos ecuatorianos que disputarán la liguilla del campeonato mexicano.

Por su lado, el Pachuca de Enner Valencia y el Pumas de Pedro Vite fueron eliminados en el play in, por lo que los dos futbolistas se despidieron de la competición de forma temprana.

Lea más: ¿Por qué Michael Morales descendió un puesto en la UFC si está invicto?

El campeón mexicano Toluca, que dirige el argentino Antonio Mohamed, visitará el próximo miércoles al Juárez, del entrenador uruguayo Martín Varini, en el comienzo de la fase de cuartos de final del torneo Apertura.

Jackson Porozo jugará los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Mx con los Xolos de Tijuana.
Jackson Porozo jugará los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Mx con los Xolos de Tijuana. ( Redes sociales )

El enfrentamiento plantea un duelo entre dos de los delanteros en mejor forma en el campeonato, el portugués de Toluca Paulinho, líder de la clasificación de goleadores, y el colombiano Óscar Estupiñán, del Juárez.

Lea más: Michael Morales cae al cuarto puesto del ranking wélter tras actualización de la UFC

La Liga Mx anunció este lunes los horarios de los cuartos de final, que tendrán el miércoles otros dos partidos: el de Monterrey, del español Sergio Ramos en el estadio del América de su compatriota Álvaro Fidalgo, y el de Tijuana del uruguayo Sebastián el Loco Abreu contra Tigres, del campeón mundial argentino Ángel Correa.

Guadalajara jugará el jueves en su casa contra Cruz Azul, que afrontará la parte decisiva del campeonato sin su guardameta titular, el colombino Kevin Mier, lesionado. Los cuartos de final se jugarán con partidos de ida y vuelta.

Accederán a las semifinales los que más goles anoten en 180 minutos. En caso de empate, se clasificarán los equipos que mejor campaña tuvieron en la fase regular.

Estos son los partidos de cuartos de final del Apertura mexicano:

  • 26/11: Juárez vs. Toluca, Monterrey vs. América y Tijuana vs. Tigres.
  • 27/11: Guadalajara vs. Cruz Azul.
  • 29/11: América vs. Monterrey, Toluca vs. Juárez y Tigres vs. Tijuana.
  • 30/11: Cruz Azul vs. Guadalajara
    • Temas
    Fútbol
    Liga MX
    ecuatorianos en el exterior
    fútbol sudamericano
    Fútbol internacional
    Fútbol mexicano
    Enner Valencia
    Adonis Preciado
    Pedro Vite
    Jackson Porozo
    Ecuador
    México
    Noticias
    Recomendadas