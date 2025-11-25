Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga MX

Los cuartos de final del torneo Apertura quedaron definidos con la presencia de dos ecuatorianos en un mismo equipo, como única posibilidad de que un compatriota sea campeón de la Liga MX 2025.

Adonis Preciado y Jackson Porozo en los Xolos de Tijuana serán los únicos ecuatorianos que disputarán la liguilla del campeonato mexicano.

Por su lado, el Pachuca de Enner Valencia y el Pumas de Pedro Vite fueron eliminados en el play in, por lo que los dos futbolistas se despidieron de la competición de forma temprana.

El campeón mexicano Toluca, que dirige el argentino Antonio Mohamed, visitará el próximo miércoles al Juárez, del entrenador uruguayo Martín Varini, en el comienzo de la fase de cuartos de final del torneo Apertura.