25 nov 2025 , 10:04

Cristiano Ronaldo no se perderá el primer partido de Portugal en el Mundial 2026

El comité de Disciplina de la FIFA sancionó a Cristiano Ronaldo con un partido por su expulsión ante Irlanda y la cumplió ante Armenia, por lo que podrá jugar en el debut del Mundial 2026.

   
    Cristiano Ronaldo podrá jugar el primer partido del Mundial 2026.( Redes sociales )
Agencias
EFE y Redacción
Cristiano Ronaldo ha sido sancionado por el comité de Disciplina de la FIFA con un partido, que ya ha cumplido en la fase de clasificación para el Mundial 2026 ante Armenia, y podrá jugar el primer encuentro de la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, la sanción del astro portugués es de un partido sin disputar y dos más, pero condicionados a su comportamiento.

Por tanto, Cristiano Ronaldo jugará el primer partido del Mundial 2026, siempre y cuando no vuelva a cometer una incidencia disciplinaria.

El futbolista del Al Nassr fue expulsado ante Irlanda en Dublín el pasado 13 de noviembre, Cristiano nunca antes había recibido una roja directa en sus 226 partidos con la selección absoluta.

El portugués Cristiano Ronaldo gesticula después de ser expulsado en el partido entre su selección y la de Irlanda, disputado correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026.
El portugués Cristiano Ronaldo gesticula después de ser expulsado en el partido entre su selección y la de Irlanda, disputado correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026. ( EFE )

En el Irlanda - Portugal, Cristiano vio la expulsión tras una agresión al defensa irlandés Dara O´Shea por parte del árbitro sueco Glenn Nyberg, que primero le mostró cartulina amarilla, pero luego le mostró la roja tras consultar el VAR.

Portugal firmó su clasificación al Mundial 2026 como líder de su grupo con la goleada 5-1 ante Armenia en la última fecha de la fase inicial.

Ronaldo y su país conocerán a sus rivales para la cita mundialista el próximo 5 de diciembre, pues se realizará el sorteo de la fase de grupos.

