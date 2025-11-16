Portugal arrolla 9-1 a Armenia y asegura su presencia en el próximo Mundial

Portugal goleó a Armenia 9-1 en su último partido de clasificación del Grupo F este domingo para sellar su participación al Mundial 2026 como líder del grupo, con el mediocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, anotando un triplete.

Sin Cristiano Ronaldo, castigado tras la tarjeta roja que vio ante Irlanda, Portugal se reencontró con su mejor versión y borró el mal recuerdo de la derrota en Dublín.

Armenia había igualado después de que Renato Veiga abriera el marcador para Portugal, pero después de que Goncalo Ramos anotara en el minuto 28, la paridad en el marcador se rompió rápido. El conjunto local, luciendo su segunda equipación negra, golpeó con autoridad y firmó dos tantos casi consecutivos.

Para cerrar el marcador, el delantero de la Juventus, Francisco Conceição despidió el encuentro en el tiempo añadido con el noveno gol que se dio en el césped del estadio del Porto.

A pesar de la intensa lluvia, los aficionados portugueses mostraron su calor a los jugadores y dedicaron un momento, en el minuto 21, a recordar y homenajear al fallecido futbolista luso Diogo Jota.