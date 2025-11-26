¿Ecuador podrá jugar el partido inaugural del Mundial 2026?

La FIFA confirmó que la selección de Ecuador se ubicará en el bombo 2 para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, además de confirmar el camino de los equipos hasta llegar a la final del torneo.

Además, la organización detalló que el sorteo empezará con la asignación de los 12 equipos del Bombo 1 a los grupos de la A a la L. Luego, se continuará con los bombos 2, 3 y 4, en ese mismo orden.

También, la FIFA reveló que España, Argentina, Francia e Inglaterra no se podrán enfrentar hasta las semifinales por su ubicación para el sorteo.

