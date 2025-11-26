Fútbol Internacional
26 nov 2025 , 09:18

¿Ecuador podrá jugar el partido inaugural del Mundial 2026?

La FIFA confirmó la presencia de Ecuador en el bombo 2 y determinó los posibles rivales de México para disputar el partido inaugural del Mundial 2026.

   
  • ¿Ecuador podrá jugar el partido inaugural del Mundial 2026?
    La selección de Ecuador se ubica en el bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La FIFA confirmó que la selección de Ecuador se ubicará en el bombo 2 para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, además de confirmar el camino de los equipos hasta llegar a la final del torneo.

Además, la organización detalló que el sorteo empezará con la asignación de los 12 equipos del Bombo 1 a los grupos de la A a la L. Luego, se continuará con los bombos 2, 3 y 4, en ese mismo orden.

También, la FIFA reveló que España, Argentina, Francia e Inglaterra no se podrán enfrentar hasta las semifinales por su ubicación para el sorteo.

Lea más: LigaPro: Ecuavisa transmitirá dos partidos este fin de semana

¿Ecuador jugará el partido inaugural del Mundial 2026?

Después de disputar el partido inaugural del Qatar del Mundial 2022, la selección de Ecuador no podrá jugar el primer partido de la cita mundialista 2026 ante México.

Moisés Caicedo no disputará el primer partido de la selección de Ecuador en el Mundial 2026.
Moisés Caicedo no disputará el primer partido de la selección de Ecuador en el Mundial 2026. ( Redes sociales )

En los detalles del sorteo, el organismo explicó que el juego inicial de los locales será ante un equipo del bombo 3, entre Noruega, Egipto, Paraguay, Panamá, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Lea más: Los números de Moisés Caicedo en la victoria del Chelsea contra el FC Barcelona por la Champions League

Por su parte, La Tri tiene la posibilidad de caer en ocho grupos que permitan que su primer partido no sea ante el cabeza de serie, pues Moisés Caicedo no disputará el juego inaugural.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2025 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre del 2025, a las 12:00 (hora de Ecuador).

Temas
Fútbol
Mundial
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Mundial 2026
Eliminatorias Mundial 2026
eliminatorias al mundial
Moisés Caicedo
Selección de Ecuador
FIFA
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
Ecuador y México
Ecuador
Noticias
Recomendadas