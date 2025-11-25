La FIFA confirmó el método del sorteo para el Mundial 2026

La FIFA dio a conocer este martes 25 de noviembre el método y la conformación de los cuatro bombos para el sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.

El sorteo iniciará con la asignación de los 12 equipos del Bombo 1 a los grupos de la A a la L. Luego, se continuará con los bombos 2, 3 y 4, en ese mismo orden, según detalló el organismo.

En el Bombo 1 estarán las cuatro selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA: España, Argentina, Francia e Inglaterra. A ellas se suman los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Además de Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, que completan el grupo de cabezas de serie.

Estas selecciones no podrán cruzarse entre sí hasta las semifinales, siempre y cuando finalicen en el primer lugar de sus respectivos grupos.

Aún restan seis plazas por definirse para completar el listado de 48 participantes. Dieciocho selecciones continúan en competencia a través de los diferentes repechajes, cuyos resultados se conocerán a finales de marzo.

La FIFA precisó que “los dos ganadores del repechaje intercontinental y los cuatro vencedores del repechaje europeo se ubicarán automáticamente en el Bombo 4”.

Una de las selecciones que podría generar mayor atención en ese último bombo es Italia, campeona del mundo en cuatro ocasiones y actualmente 12 en el ranking FIFA, que intenta obtener su boleto por la vía del repechaje europeo.

Finalmente, la FIFA informó que, si bien el sorteo definirá los enfrentamientos de la fase de grupos, el calendario detallado, que incluirá sedes y horarios, será oficializado el 6 de diciembre.