La FIFA confirma la suspensión de Moisés Caicedo para el debut de Ecuador en el Mundial 2026

Golpe duro para la Selección Ecuatoriana. La FIFA confirmó este lunes que Moisés Caicedo no podrá disputar el primer partido del Mundial 2026, tras ser expulsado en el último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina, jugado en el estadio Monumental de Buenos Aires.

La sanción responde al reglamento del organismo, que establece que las tarjetas rojas se trasladan al siguiente duelo oficial, en este caso, el debut de Ecuador en la Copa del Mundo.

En su comunicado, la FIFA también informó que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) recibió una multa de 1.500 francos suizos por el uso de pirotecnia en las tribunas durante el mismo partido ante la Albiceleste.

Aunque existe la posibilidad de apelar la sanción, por ahora la suspensión del mediocampista del Chelsea sigue en firme, dejando a la Tricolor sin una de sus principales figuras para su estreno mundialista.

La ausencia de Caicedo representa una baja sensible para el equipo que dirige Sebastián Beccacece, a la espera de una eventual respuesta favorable en caso de que se presente la apelación antes del inicio del torneo.