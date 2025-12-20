EN VIVO | Everton 0-1 Arsenal de Piero Hincapié por la Premier League

Este sábado 20 de diciembre, por la fecha 17 de la Premier League, el Arsenal de Piero Hincapié visita al Everton, en el estadio Hill Dickinson, para mantenerse en el liderato de liga.

El defensor ecuatoriano arrancó como central titular por izquierda, acompañado de William Silaba en la pareja de defensores y Calafiori jugará como lateral izquierdo.

En el inicio del encuentro, la pelota y el juego estuvo dominado por los Gunners, pues pateaban de lejos y se acercaban al primero, pero una jugada cambió el rumbo del partido.

Al minuto 23, el árbitro central pitó una falta penal por mano en el área de Garner. Luego, Vyktor Gyokeres convirtió la pena máxima en gol para el 1-0

Desde entonces, el Everton empezó a mostrar una mejor cara; sin embargo, su equipo no conectó las ideas necesarias sin poder crear peligro.

El segundo tiempo mostró lo mismo de la primera parte con una dominación del Arsenal, incluso la defensa del Everton tuvo que salvar varios goles en extremo para evitar que aumente la ventaja.