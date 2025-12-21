Fútbol Nacional
Diogo Bagüí se va gratis de Emelec y firmará con Xolos de México

Diogo Bagüí no renovará su contrato con Emelec y saldrá del club como agente libre para el fútbol mexicano.

   
    Diogo Bagüí saldrá gratis de Emelec y ya tiene nuevo equipo.( Redes sociales )
Diogo Bagüí va a salir de Emelec como agente libre para la próxima temporada, después de no llegar a un acuerdo con la directiva para renovar el contrato.

Desde la directiva aseguraron que el defensor pedía USD 25 000 mensuales y un pago de USD 250 000 para extender su contrato por más temporadas, por lo que no llegaron a un acuerdo.

El jugador de 20 años no fue convocado por Emelec para disputar el último encuentro ante el Deportivo Cuenca, al igual que Jaime Ayoví, quien también acabó su contrato.

De acuerdo a información del periodista Ronald Pin, Bagüí se convertirá en nuevo jugador del Xolos de México y será compañero de Adonis Preciado para la próxima temporada.

Diogo Bagüí no seguirá en Emelec para la próxima temporada.
Diogo Bagüí no seguirá en Emelec para la próxima temporada. ( Redes sociales )

En esa transacción, Emelec no contará con un gran ingreso económico al no tratarse de una venta, sino a las arcas del bombillo entrará el valor de los derechos formativos.

En este año, Diogo disputó 36 partidos con Emelec, además desde su debut en el 2023, Bagüí jugó 54 partidos y anotó dos goles.

El central no es el primer jugador confirmado que no seguirá en el bombillo para el 2026, sino que se suma a Christian Cueva, Alfonso Barco, Alexander González y Jaime Ayoví.

