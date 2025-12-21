Guillermo Duró se mantendrá como entrenador de Emelec para el 2026

Emelec terminó su 2025 sin clasificación a torneos internacionales para la próxima temporada, pero la directiva de Jorge Guzmán quedó satisfecha con el desempeño de Guillermo Duró como entrenador y lo mantendrán para el 2026

El estratega argentino llegó, a mitad de temporada, al club para reemplazar a Jorge Célico, quien tenía al club en la zona baja de la tabla de posiciones, y consiguió meterlo a la pelea para los cupos a los torneos Conmebol.

Por esa razón, la dirigencia llegó a un acuerdo con Duró para extender su contrato hasta el 2026, según información del periodista César Luis Merlo.

No obstante, no todo es bueno para el director técnico, pues a lo largo de su paso por el club, Guillermo ha reclamado varios valores impagos para él y su cuerpo técnico desde su llegada.