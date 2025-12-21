Fútbol Nacional
21 dic 2025 , 14:21

Guillermo Duró se mantendrá como entrenador de Emelec para el 2026

A pesar de la goleada 5-1 que Emelec recibió ante Deportivo Cuenca, la directiva de Jorge Guzmán decide confiar en Guillermo Duró como entrenador para el 2026.

   
  • Guillermo Duró se mantendrá como entrenador de Emelec para el 2026
    Emelec quiere contar con Guillermo Duró como entrenador para el 2026.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Emelec terminó su 2025 sin clasificación a torneos internacionales para la próxima temporada, pero la directiva de Jorge Guzmán quedó satisfecha con el desempeño de Guillermo Duró como entrenador y lo mantendrán para el 2026

El estratega argentino llegó, a mitad de temporada, al club para reemplazar a Jorge Célico, quien tenía al club en la zona baja de la tabla de posiciones, y consiguió meterlo a la pelea para los cupos a los torneos Conmebol.

Por esa razón, la dirigencia llegó a un acuerdo con Duró para extender su contrato hasta el 2026, según información del periodista César Luis Merlo.

Lea más: Jeremy Arévalo será nuevo jugador del Stuttgart de Alemania hasta el 2031

No obstante, no todo es bueno para el director técnico, pues a lo largo de su paso por el club, Guillermo ha reclamado varios valores impagos para él y su cuerpo técnico desde su llegada.

Guillermo Duró se mantendrá como entrenador de Emelec del 2026.
Guillermo Duró se mantendrá como entrenador de Emelec del 2026. ( API )

Además, el entrenador ya deberá pensar el armado del plantel para el próximo año, tras conocer las salidas de: Alexander González, Alfonso Barco, Christian Cueva, Jaime Ayoví y Diogo Bagüí.

Lea más: (VIDEO) Barcelona SC recuerda los goles de Mario Pineida con el club

Sin embargo, la directiva de Jorge Guzmán ya cerró el primer fichaje de Emelec para el 2026 con Miler Bolaños, también estaba en negociaciones con Mario Pineida, pero el jugador fue asesinado.

Además, Emelec deberá conocer si el viceministerio del Deporte sostendrá la presidencia de Jorge Guzmán para el 2026

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Emelec
Guillermo Duró
Jorge Guzmán
Ecuador
Noticias
Recomendadas