Emelec quiere renovar a Guillermo Duró como entrenador para el 2026

La directiva de Jorge Guzmán está conforme con el rendimiento de Guillermo Duró desde su llegada a Emelec, tras llegar a las semifinales de la Copa Ecuador y ubicarlo en el segundo hexagonal de la LigaPro.

El entrenador argentino llegó al club para reemplazar a Jorge Célico y evitar que el bombillo caiga en el cuadrangular del descenso, algo que consiguió e incluso tuvo al plantel peleando en los primeros puestos del segundo hexagonal.

Por esa razón, la dirigencia de Guzmán quiere renovar el contrato de Duró para que se mantenga como entrenador de Emelec para el 2026, según información del periodista Álvaro Riera.

Además, a pesar de tener varios meses de deuda en su sueldo, el DT desea continuar en el cargo para pelear en el 2026, en medio de la incertidumbre por su posible clasificación a la Copa Sudamericana.