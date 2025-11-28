Fútbol Nacional
Emelec quiere renovar a Guillermo Duró como entrenador para el 2026

La directiva de Jorge Guzmán espera contar con Guillermo Duró como entrenador de Emelec para el 2026.

   
    Guillermo Duró quiere renovar su contrato con Emelec para el 2026.
La directiva de Jorge Guzmán está conforme con el rendimiento de Guillermo Duró desde su llegada a Emelec, tras llegar a las semifinales de la Copa Ecuador y ubicarlo en el segundo hexagonal de la LigaPro.

El entrenador argentino llegó al club para reemplazar a Jorge Célico y evitar que el bombillo caiga en el cuadrangular del descenso, algo que consiguió e incluso tuvo al plantel peleando en los primeros puestos del segundo hexagonal.

Por esa razón, la dirigencia de Guzmán quiere renovar el contrato de Duró para que se mantenga como entrenador de Emelec para el 2026, según información del periodista Álvaro Riera.

Además, a pesar de tener varios meses de deuda en su sueldo, el DT desea continuar en el cargo para pelear en el 2026, en medio de la incertidumbre por su posible clasificación a la Copa Sudamericana.

Guillermo Duró llegó en julio para ser el entrenador de Emelec.
Guillermo Duró llegó en julio para ser el entrenador de Emelec.

Duró y Emelec ya tienen todo acordado de palabra para renovar el contrato del entrenador para el siguiente año y en las próximas semanas firmarán la extensión.

Por ahora, el bombillo se ubica cuarto lugar con 49 puntos en el segundo hexagonal, a cuatro unidades del primer lugar, Macará, para conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana.

Desde su llegada Emelec en julio 2025, Guillermo registra 10 victorias, tres empates y cuatro derrotas.

