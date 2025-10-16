Fútbol Nacional
16 oct 2025 , 12:09

Guillermo Duró no ha cobrado sueldo desde su llegada a Emelec

Guillermo Duró y su cuerpo técnico no han recibido sueldos desde su llegada a Emelec, pero le ha dado prioridad a lo deportivo.

   
  • Guillermo Duró no ha cobrado sueldo desde su llegada a Emelec
    Guillermo Duró y su cuerpo técnico no han recibido sueldos desde su llegada a Emelec.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Guillermo Duró asumió el cargo de entrenador de Emelec en julio del 2025, después de la salida de Jorge Célico, y le ha dado resultados importantes al equipo; sin embargo, existe una deuda del club con el argentino.

El estratega firmó su contrato con el Bombillo desde julio hasta diciembre del 2025 con el bombillo, pero se informó que en ese tiempo no ha recibido sueldo.

El periodista César Luis Merlo informó que Duró y su cuerpo técnico no han cobrado sus salarios desde que llegaron al club en julio, al igual que todo el plantel.

Lea más: Liga de Portoviejo reveló amenazas a varios futbolistas por su partido del Ascenso Nacional

No obstante, a pesar de la deuda, el entrenador de Emelec decidió priorizar el aspecto deportivo al económico para realizar su mejor trabajo posible y buscar la clasificación a competiciones internacionales.

Emelec busca clasificar a la Copa Sudamericana por la LigaPro.
Emelec busca clasificar a la Copa Sudamericana por la LigaPro. ( API )

Incluso, el reportero agregó que Duró ya conocía la situación económica del club y los problemas existentes antes de su llegada, pero decidió firmar su contrato.

Lea más: Fecha, hora y dónde ver Liga de Quito vs. Barcelona SC por la LigaPro

También se pudo conocer que el entrenador de Emelec sí siente incomodidad por la deuda, incluso entiende las veces que los jugadores han decidido no entrenar por la falta de pagos.

Actualmente, el Bombillo busca su clasificación a la Copa Sudamericana por la LigaPro, pero Emelec podrá llegar a la Libertadores si gana la Copa Ecuador.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
LigaPro
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Emelec
Guillermo Duró
Jorge Guzmán
Ecuador
Noticias
Recomendadas