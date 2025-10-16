Guillermo Duró no ha cobrado sueldo desde su llegada a Emelec

Guillermo Duró asumió el cargo de entrenador de Emelec en julio del 2025, después de la salida de Jorge Célico, y le ha dado resultados importantes al equipo; sin embargo, existe una deuda del club con el argentino.

El estratega firmó su contrato con el Bombillo desde julio hasta diciembre del 2025 con el bombillo, pero se informó que en ese tiempo no ha recibido sueldo.

El periodista César Luis Merlo informó que Duró y su cuerpo técnico no han cobrado sus salarios desde que llegaron al club en julio, al igual que todo el plantel.

No obstante, a pesar de la deuda, el entrenador de Emelec decidió priorizar el aspecto deportivo al económico para realizar su mejor trabajo posible y buscar la clasificación a competiciones internacionales.