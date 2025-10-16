Fútbol Nacional
16 oct 2025 , 11:34

Fecha, hora y dónde ver Liga de Quito vs. Barcelona SC por la LigaPro

La segunda fecha del hexagonal principal de la LigaPro contará con el duelo entre Liga de Quito vs. Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

   
    Liga de Quito enfrentará a Barcelona SC por la segunda fecha del hexagonal de la LigaPro.( Ecuavisa )
Liga de Quito y Barcelona SC tendrán un importante duelo por la segunda fecha del hexagonal principal por la LigaPro. Los dos clubes pelean por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los albos llegan concentrados al encuentro ante los toreros, tras descansar por la fecha FIFA, pero empatar ante la Universidad Católica por 2-2.

Por su lado, Barcelona SC sufrió una dura derrota de 3-0 ante Independiente del Valle, por lo que se alejó a 13 puntos del liderato de la competición.

Fecha, hora y dónde ver Liga de Quito vs. Barcelona SC por la LigaPro

El enfrentamiento entre Liga de Quito y Barcelona SC se disputará este viernes 17 de octubre, a las 20:15, por la transmisión de Zapping.

Liga de Quito le ganó a Barcelona SC en los dos enfrentamientos de este 2025.
Liga de Quito le ganó a Barcelona SC en los dos enfrentamientos de este 2025. ( API )

El duelo puede ser un punto de quiebre para los dos clubes. Si los albos consiguen la victoria, entonces tomarán el segundo lugar de la tabla; mientras que si los toreros ganan aumentarán su ventaja a cinco puntos.

En esta temporada, Liga de Quito ha ganado los dos encuentros ante Barcelona SC. La primera fue triunfo 3-1 en Quito y el segundo 1-0 en Guayaquil.

Después del encuentro ante el cuadro guayaquileño, los albos deberán alistarse para recibir al Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores para el próximo jueves 23 de octubre, a las 19:30.

