Fútbol Nacional
05 oct 2025 , 15:52

Independiente del Valle goleó a Barcelona SC y acaricia el título de la LigaPro

Independiente del Valle goleó 3-0 a Barcelona SC por la primera jornada de la hexagonal principal de la LigaPro.

   
  • Independiente del Valle goleó a Barcelona SC y acaricia el título de la LigaPro
    El delantero de Independiente del Valle, Michael Hoyos, celebra su gol contra Barcelona SC por la LigaPro( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Independiente del Valle reafirmó su gran momento futbolístico con una contundente victoria 3-0 ante Barcelona SC en el estadio Monumental Banco Pichincha, por la primera fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

Con este resultado, el equipo de Sangolquí acaricia el segundo título nacional de su historia, al sacarle 13 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor, Barcelona SC.

El encuentro comenzó con los amarillos presionando la salida del rival, pero un error infantil de Carlos Montaño derivó en un penal a favor de Independiente del Valle, que Michael Hoyos transformó en gol para abrir el marcador.

Lea también: Tiago Nunes: "Universidad Católica fue mejor equipo que nosotros. El resultado es totalmente mérito de ellos"

Tras el tanto, Barcelona SC se desesperó por igualar el resultado y adelantó sus líneas, lo que fue aprovechado por los veloces atacantes de IDV para castigar a la defensa canaria.

A los 28 minutos, Junior Sornoza aprovechó otro error defensivo, corrió en solitario y definió con tranquilidad para poner el 2-0. Antes del descanso, Patrik Mercado repitió la fórmula y anotó el 3-0 definitivo, sellando una actuación impecable del conjunto rayado.

Con esta victoria, Independiente del Valle se mantiene como líder absoluto del hexagonal con 67 puntos, mientras Barcelona SC permanece en la segunda posición con 54 unidades.

Alineaciones confirmadas:

Siga el relato en vivo del partido aquí:

Temas
Independiente del Valle
Barcelona SC
LigaPro
Ecuador
Noticias
Recomendadas