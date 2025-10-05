Tiago Nunes: "Universidad Católica fue mejor equipo que nosotros. El resultado es totalmente mérito de ellos"

El entrenador de<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito> Liga de Quito</a>, <b>Tiago Nunes</b>, analizó el empate 2-2 ante <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/u-catolica>Universidad Católica</a>, en la primera jornada del hexagonal final de la <b>LigaPro</b>. En rueda de prensa, el técnico brasileño <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-universidad-catolica-liga-quito-primera-fecha-resultado-hexagonal-ligapro-KA10238121></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b>