Tiago Nunes: "Universidad Católica fue mejor equipo que nosotros. El resultado es totalmente mérito de ellos"

Liga de Quito igualó 2-2 con Universidad Católica por la primera jornada del hexagonal de la LigaPro

   
    El entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, en rueda de prensa ( Foto: Liga de Quito )
El entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, analizó el empate 2-2 ante Universidad Católica, en la primera jornada del hexagonal final de la LigaPro. En rueda de prensa, el técnico brasileño reconoció errores de su equipo y destacó la intensidad del partido.

"El partido fue bueno hasta que nos empataron. A partir de ahí tuvimos entre cinco y diez minutos donde el equipo perdió la concentración. No estuvimos equilibrados y eso nos costó la remontada. Lo positivo es que tuvimos la energía para igualarlo sobre el final", expresó Nunes.

Pese al resultado, el DT valoró la propuesta ofensiva del equipo, aunque lamentó no haber conseguido la victoria.

"Creo que hicimos lo necesario para llevarnos un mejor resultado. Tuvimos muchas opciones de gol. Un equipo con nuestra experiencia y jerarquía no puede recibir dos goles en tan poco tiempo", afirmó.

Lea también: ¡Partido de infarto! Sobre el final del partido, Liga de Quito igualó a Universidad Católica

Nunes no escatimó en elogios hacia su rival y al estratega de Universidad Católica, Diego Martínez: "Mérito de Universidad Católica. Hoy fue mejor equipo que nosotros. Diego Martínez es mejor entrenador que yo. El resultado es totalmente mérito de ellos".

Respecto al balance del encuentro, reconoció que deben trabajar en una mejor estrategia ante este rival: "Buscamos generar opciones de gol y fue un partido muy abierto. Tenemos que encontrar una mejor forma de enfrentar a Católica, porque de tres partidos nos han ganado dos y empatado uno".

Finalmente, Nunes se refirió al estado del arquero Gonzalo Valle, quien sufrió un golpe en el primer tiempo, pero disputó todo el compromiso.

"Le preguntamos varias veces cómo se sentía y nos dijo que estaba bien, por eso lo mantuvimos en cancha. En el entretiempo también aseguró que podía continuar. Al final, yo respeto la decisión del jugador", explicó.

