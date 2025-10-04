¡Partido de infarto! Sobre el final del partido, Liga de Quito igualó a Universidad Católica

Tremendo partido el que protagonizaron Universidad Católica y Liga de Quito. En los últimos minutos del encuentro se definió el partido y terminó 2-2. Un resultado que no le sirve a ninguno de los dos equipos.

Desde el arranque del encuentro, Universidad Católica salió con intensidad y presionó alto, obligando a Liga a cometer errores y mostrar imprecisiones en la salida.

La Chatoleí tuvo dos ocasiones claras a través de José Fajardo, pero el arquero Gonzalo Valle, quien incluso sufrió un fuerte choque con su compañero Gian Franco Allala, respondió con solvencia para mantener su arco en cero.

Con el marcador en blanco, ambos equipos se fueron al descanso sin poder romper el empate.

En la segunda mitad, Liga de Quito se asentó mejor en el campo y aprovechó el desgaste y la desesperación del rival. Bryan Ramírez, por la banda izquierda, empezó a generar peligro, superando a Gregorí Anangonó en varias acciones.

La jugada del gol llegó al minuto 52, tras un gran pase filtrado de Michael Estrada. El balón le quedó a Alzugaray, quien definió con clase para sellar el 1-0.

Sobre el final del partido, Luis Cangá, aprovechó un error de la zaga alba y empató el partido. Pocos minutos después, Azarías Londoño le daba los tres puntos al trencito azul al definir en solitario tras una salida en falso de Valle.

Pero a jugada seguida, Fernando Cornejo sacó un potente remate desde fuera del área y colocó el 2-2 en el luminoso.

Con este empate, Liga de Quito suma 53 puntos y se coloca en el tercer lugar del hexagonal principal, mientras que Universidad Católica queda en la cuarta posición con 50 unidades.