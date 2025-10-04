Fútbol Nacional
Emelec venció a Deportivo Cuenca y sueña con jugar la Copa Sudamericana

Emelec venció 3-1 Deportivo Cuenca por la primera jornada del segundo hexagonal de la LigaPro.

   
    José Francisco Cevallos celebra su gol contra Deportivo Cuenca por la LigaPro( API )
Emelec logró una importante victoria por 3-1 ante Deportivo Cuenca este sábado en el estadio George Capwell, que se jugó a puerta cerrada debido a la sanción impuesta por el Comité Disciplinario de la LigaPro, tras los incidentes ocurridos en el reciente Clásico del Astillero.

El equipo eléctrico llegó al partido en medio de una complicada crisis financiera, al punto de que los jugadores no concentraron previo al encuentro debido a salarios atrasados de hasta ocho meses. A pesar de ello, el plantel demostró profesionalismo y carácter dentro del campo.

A los 12 minutos, José Francisco Cevallos abrió el marcador con un certero cabezazo, encendiendo la esperanza azul. Solo seis minutos después, Maicon Solís amplió la ventaja tras una jugada colectiva que sorprendió a la defensa cuencana.

Deportivo Cuenca, dirigido por Norberto Araujo, no logró imponer su idea de juego en la primera mitad. En el segundo tiempo, los errores defensivos de Emelec permitieron que los visitantes reaccionaran.

Al minuto 64, Lucas Mancinelli descontó con un golazo, uno de los mejores tantos de la jornada. Sobre el final del partido, Juan Pablo Ruíz Gómez, de penal, selló la victoria del Bombillo.

Con esta victoria, Emelec suma 45 puntos y se coloca a solo un punto de Deportivo Cuenca, que se mantiene con 46 unidades en la clasificación del hexagonal por un cupo a la Copa Sudamericana.

