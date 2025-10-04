El Nacional dejó escapar la victoria y empató con Delfín en el arranque del segundo hexagonal

<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/el-nacional>El Nacional</a> dejó escapar una ventaja de dos goles y terminó empatando 2-2 ante <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/delfin>Delfín</a>, en el estadio <b>Jocay de Manta</b>, por la primera fecha del<b> segundo hexagonal</b> de la <b>LigaPro</b>, fase que otorga un cupo a<b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/los-partidos-de-ecuavisa-por-la-primera-jornada-de-los-hexagonales-1-y-2-de-la-ligapro-EA10230994></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b>