El Nacional dejó escapar la victoria y empató con Delfín en el arranque del segundo hexagonal

El Nacional dejó escapar una ventaja de dos goles y terminó empatando 2-2 ante Delfín, en el estadio Jocay de Manta, por la primera fecha del segundo hexagonal de la LigaPro, fase que otorga un cupo a la próxima Copa Sudamericana.

Pese a los problemas económicos y deportivos que atraviesa, el conjunto capitalino mostró una actitud renovada desde el inicio del encuentro, con una intensidad que se notó en cada disputa por el balón.

Al minuto 21, una dura entrada de Joaquín León sobre Jonathan Borja dentro del área fue sancionada como penal por el árbitro, en lo que era la acción más clara de los Puros Criollos hasta ese momento. Djorkaeff Reasco tomó la responsabilidad, pero su disparo fue atajado por el arquero Brian Heras.

Sin embargo, Reasco no se desanimó. Cinco minutos después, al 26’, aprovechó un pase en profundidad de Andrés Mera y, con un potente remate, marcó el 1-0 para El Nacional. Esta sociedad ofensiva fue un dolor de cabeza constante para la zaga cetácea.

Lea también: Los partidos de Ecuavisa por la primera jornada de los hexagonales 1 y 2 de la LigaPro

La dupla volvió a aparecer y, con una combinación similar, Reasco firmó su doblete y el 2-0 parcial, consolidándose como la figura del encuentro en la primera mitad.

No obstante, en el segundo tiempo, los dirigidos por Juan Carlos Pérez bajaron la intensidad, y Delfín aprovechó para reaccionar. Luis Castro, con una espectacular chilena, descontó al minuto 63, y poco después, Jean Estacio anotó el 2-2 definitivo.

El resultado deja a ambos equipos en una posición incómoda, con pocas opciones en la pelea por el cupo a la Copa Sudamericana, ya que el empate no les favorece en este hexagonal.