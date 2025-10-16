Fútbol Internacional
16 oct 2025 , 09:56

PSG quiere renovar el contrato de Willian Pacho y aumentar su salario

El Paris Saint Germain está cerca de llegar a un acuerdo para extender el contrato de Willian Pacho y lo convertirá en uno de los mejores pagados del plantel.

   
    Willian Pacho va a firmar un nuevo contrato con el PSG por más temporadas.( Redes sociales )
El PSG reconoce la importancia de Willian Pacho en el plantel de Luis Enrique, por lo que la directiva del cuadro parisino negocia la renovación de contrato del defensor ecuatoriano antes del cierre del 2025.

El jugador de 24 años cumple su segunda temporada en el PSG, después de ser fichado desde el Eintracht Frankfurt por más de USD 40 millones, y el equipo quiere asegurar que no salga del club.

Por esa razón, el PSG está cerca de cerrar un nuevo acuerdo con Pacho para extender su contrato y convertirlo en uno de los mejores pagados del club, de acuerdo a información de Fabrizio Romano.

La nueva extensión entre Willian y el PSG será válido hasta junio del 2030, es decir, que el ecuatoriano tendrá su contrato con el club francés por cinco años más.

Willian Pacho va a renovar su contrato con el PSG hasta el 2030.
Willian Pacho va a renovar su contrato con el PSG hasta el 2030. ( Redes sociales )

En el 2024, cuando el ecuatoriano cerró su traspaso al Paris Saint Germain firmó hasta junio del 2029, por lo que se aumentó un año.

En las últimas semanas, existió la información de que el Liverpool está interesado en contratar a Willian Pacho por USD 75 millones, entonces el PSG busca garantizar la permanencia del ecuatoriano.

El defensor quedó campeón de la Ligue 1, Copa de Francia y Champions League durante su primera temporada.

