El Liverpool alista USD 75 millones por el fichaje de Willian Pacho

Si bien el mercado de fichajes europeo cerró, los clubes ya trabajan para dar sus próximos movimientos, recordando que el 1 de enero abre la ventana de invierno y el Liverpool busca cerrar cuanto antes la incorporación de un nuevo defensor central, y aunque el principal objetivo sigue siendo Marc Guehi, capitán del Crystal Palace, el club de Anfield no descarta otras opciones. Entre ellas, una comienza a sonar con más fuerza: Willian Pacho, actual jugador del Paris Saint-Germain.

El ecuatoriano de 23 años se ha convertido en una figura destacada en la defensa del PSG desde su llegada en agosto de 2024, procedente del Eintracht Frankfurt. Su rápida adaptación a la Ligue 1 y sus sólidas actuaciones han llamado la atención de varios grandes clubes europeos, entre ellos el Liverpool, que ve en él un perfil ideal para reforzar su zaga.

Lea: ¿Qué dijo la prensa de Francia de la actuación de Willian Pacho en el FC Barcelona vs. PSG en Champions League?

Pacho combina juventud y experiencia internacional, con participaciones recientes en competiciones europeas y un estilo de juego marcado por la seguridad en el fondo y un liderazgo sereno dentro del campo. Características que encajan con lo que busca el técnico de los Reds para fortalecer una línea defensiva que necesita más solidez, especialmente si se complica la llegada de Guehi.

Sin embargo, el fichaje de Pacho no sería sencillo. El PSG considera al ecuatoriano una pieza clave para su proyecto a medio plazo y lo tiene vinculado hasta 2029, lo que le permite al club parisino exigir una cifra elevada para dejarlo salir. Algunas estimaciones sitúan su valor de mercado en torno a los USD 75 millones, una suma que obligaría a Liverpool a evaluar cuidadosamente su inversión.

Además, la competencia no será menor. Otros clubes de la élite europea también siguen de cerca la situación del defensor sudamericano, lo que podría provocar una puja si finalmente el PSG se muestra dispuesto a negociar.

Pese a ello, en Anfield valoran muy positivamente el perfil de Pacho. Su edad, capacidad física y desempeño ante rivales de alto nivel lo convierten en una alternativa de primer nivel para reforzar la defensa. La dirección deportiva del Liverpool ya trabaja con varios escenarios, y el nombre del ecuatoriano está cada vez más presente en la mesa de negociaciones.

En definitiva, Willian Pacho se perfila como una opción seria para el Liverpool, especialmente si el fichaje de Marc Guehi no se concreta. El mercado aún tiene capítulos por escribir, y el defensor del PSG podría convertirse en protagonista de uno de los movimientos más interesantes del verano.