02 oct 2025 , 09:20

¿Qué dijo la prensa de Francia de la actuación de Willian Pacho en el FC Barcelona vs. PSG en Champions League?

Willian Pacho fue el líder de la zaga defensiva del PSG en el triunfo ante el FC Barcelona, pero la prensa francesa no consideró que el ecuatoriano fue una de las mejores.

   
    Willian Pacho destacó con el PSG ante el FC Barcelona en la Champions League.( Redes sociales )
El PSG remontó 2-1 al FC Barcelona por la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, pero el plantel parisino tuvo varias bajas y Willian Pacho tuvo que liderar la zaga defensiva.

El defensor ecuatoriano, junto a Nuno Mendes, tuvo la tarea de detener a Lamine Yamal, quien causó mucho daño en la primera parte, pero fue controlado por los jugadores en la segunda parte.

De esa forma, el portal L’Equipe reconoció los fallos de Pacho durante la primera parte, pero como mejoró en el segundo tiempo.

"Fue superado en el inicio del encuentro y, al igual que el resto de la defensa, le costó individualizar su marca. Sin embargo, con el correr de los minutos se asentó y brindó seguridad tanto para el arco del PSG como para salir jugando del fondo", afirmó el medio.

El centrocampista del FC Barcelona, Dani Olmo (d), disputa el balón ante el defensa ecuatoriano del París Saint-Germain, Willian Pacho, durante el partido de la primera fase de la Champions League.
El centrocampista del FC Barcelona, Dani Olmo (d), disputa el balón ante el defensa ecuatoriano del París Saint-Germain, Willian Pacho, durante el partido de la primera fase de la Champions League. ( EFE )

L’Equipe puntuó con una nota de seis al defensor ecuatoriano; sin embargo, otras páginas web valoraron a Pacho como uno de los mejores zagueros del club.

El medio PSGPost valoró a Willian con 7/10, siendo el peor de la defensa, y recalcó que “El ecuatoriano tuvo un sólido desempeño ante el Barcelona y su asociación con Zabarnyi fue muy útil en el partido”.

Pacho registró tres despejes, un tiro bloqueado, dos intercepciones y tuvo una efectividad del 96 % en sus pases.

En la próxima fecha de la Champions League, el PSG visitará al Bayer Leverkusen el próximo martes 21 de octubre, a las 14:00

