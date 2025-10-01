Fútbol Internacional
01 oct 2025 , 21:28

Los números de Willian Pacho en la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions League

Willian Pacho tuvo un partido impecable en la victoria del París Saint-Germain venció 2-1 al FC Barcelona por la segunda jornada de la Champions League

   
  • Los números de Willian Pacho en la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions League
    Willian Pacho en el partido entre el París Saint-Germain contra el FC Barcelona por la Champions League( Foto: PSG )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El defensor ecuatoriano Willian Pacho tuvo una actuación destacada en la victoria del París Saint-Germain por 2-1 ante el FC Barcelona, en partido correspondiente a la segunda jornada de la fase regular de la Champions League.

Pacho fue titular y disputó los 90 minutos como líbero en la zaga del conjunto parisino, ocupando el lugar del brasileño Marquinhos, ausente por lesión.

Su rendimiento fue sólido: completó el 96 % de sus pases, realizó dos intercepciones, cometió una falta, sumó 58 toques de balón y obtuvo una calificación de 7,3/10 según Sofascore.

Lea también: El París Saint Germain, con Willian Pacho, remontó y derrotó al FC Barcelona por la Champions League

El tricolor lideró la defensa y logró contener las constantes ofensivas del Barcelona, especialmente los intentos de Ferran Torres y el joven Lamine Yamal. Hizo dupla con el ucraniano Ilya Zabarnyi, con quien se complementó bien a lo largo del encuentro, salvo en la jugada del gol culé, donde ambos fallaron en la marca.

Pese a ese error puntual, la dupla central se repuso y mantuvo la solidez defensiva durante el resto del partido, siendo clave para que el PSG asegurara los tres puntos. Los goles del equipo francés fueron anotados por Senny Mayulu y Gonçalo Ramos.

Con este resultado, el París Saint-Germain suma seis puntos y se ubica en el tercer lugar de la tabla, mientras que el FC Barcelona queda en la posición 16 con tres unidades.

Temas
Champions League
FC Barcelona
Paris Saint-Germain
Willian Pacho
Ecuador
Noticias
Recomendadas