Fútbol Nacional
04 oct 2025 , 19:53

Así quedó la tabla de posiciones del primer hexagonal, luego del empate de Liga de Quito con Universidad Católica

Liga de Quito empató 2-2 con Universidad Católica por la primera fecha del hexagonal principal de la LigaPro

   
    Ricardo Adé disputa el balón José Fajardo por la primera fecha del hexagonal de la LigaPro ( API )
Liga de Quito igualó 2-2 contra Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa por la primera jornada del hexagonal principal de la LigaPro.

Resultado que no le sirve a Liga de Quito para seguir en la lucha por el campeonato del torneo local, ya que Independiente del Valle tiene una ventaja de 14 puntos sobre los albos.

Liga de Quito se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 52 puntos, mientras Universidad Católica es cuarto con 50 puntos.

Lea también: ¡Partido de infarto! Sobre el final del partido, Liga de Quito igualó a Universidad Católica

El próximo partido de la U será contra Barcelona SC y la Chatoleí se enfrentará a Libertad en el Reina del Cisne de Loja.

La primera jornada del hexagonal principal continúa este domingo 5 de octubre con los partidos entre Libertad y Orense y Barcelona SC e Independiente del Valle.

Tabla de posiciones:

