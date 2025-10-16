Liga de Portoviejo reveló amenazas a varios futbolistas por su partido del Ascenso Nacional

<b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/psg-renovar-contrato-willian-pacho-aumentar-salario-AL10284985 target=_blank>PSG quiere renovar el contrato de Willian Pacho y aumentar su salario</a> El encuentro entre Búhos ULVR y Liga de Portoviejo se <b>disputará este viernes 17 de octubre, a las 11:00</b>, en el estadio <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/polemica-en-segunda-categoria-ldup-vence-a-buhos-con-insolito-gol-fantasma-LF10263459 target=_blank></a></b>