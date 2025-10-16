Liga de Portoviejo reveló amenazas a varios futbolistas por su partido del Ascenso Nacional

En la mañana de este jueves 16 de octubre, Brayan Angulo fue herido de bala, mientras estaba en camino al entrenamiento de Liga de Portoviejo, y el club ya emitió un comunicado

“Gracias a la oportuna atención médica y al apoyo de sus compañeros, podemos confirmar que el estado de salud de Angulo es estable”, informó el club, después del incidente ocurrido en las inmediaciones del estadio Reales Tamarindos.

Además, Liga de Portoviejo reveló que “varios de nuestros jugadores han recibido amenazas relacionadas con el compromiso deportivo programado para este viernes 17 de octubre de 2025, frente al club Búhos ULVR”, informó.

Por esa razón, La Capira agregó que “rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, porque el fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión”.

Finalmente, Liga de Portoviejo hizo un llamado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Asociación de Fútbol de Manabí y autoridades competentes para que “este encuentro se dispute en un escenario que garantice la seguridad de los protagonistas, dentro y fuera del campo de juego”, cerró.