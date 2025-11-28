Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 29 y domingo 30 de noviembre

El fin de semana del sábado 29 y domingo 30 de noviembre estará cargado de fútbol nacional e internacional con varios partidos destacados en todas las competiciones.

En la Premier League, el Arsenal de Piero Hincapié y el Chelsea de Moisés Caicedo se van a ver por primera vez en la temporada.

Además, el cuadrangular del descenso llegará a su definición para conocer al segundo equipo descendido, junto a Vinotinto.

También se definirá el primer ascendido a la Serie B en el Ascenso Nacional con el duelo entre Liga de Portoviejo y Aampetra.

Lea más: Chelsea vs. Arsenal: Fecha, hora y dónde ver el duelo de Moisés Caicedo y Piero Hincapié en Premier League