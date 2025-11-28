Fútbol Internacional
28 nov 2025 , 09:42

Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 29 y domingo 30 de noviembre

El duelo de Moisés Caicedo y Piero Hincapié en la Premier League, el cierre del cuadrangular del descenso y la definición del primer club ascendido a la Serie B sucederá entre el sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

   
  • Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 29 y domingo 30 de noviembre
    El fin de semana del sábado 29 y domingo 30 de noviembre estará cargado de fútbol nacional e internacional.( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El fin de semana del sábado 29 y domingo 30 de noviembre estará cargado de fútbol nacional e internacional con varios partidos destacados en todas las competiciones.

En la Premier League, el Arsenal de Piero Hincapié y el Chelsea de Moisés Caicedo se van a ver por primera vez en la temporada.

Además, el cuadrangular del descenso llegará a su definición para conocer al segundo equipo descendido, junto a Vinotinto.

También se definirá el primer ascendido a la Serie B en el Ascenso Nacional con el duelo entre Liga de Portoviejo y Aampetra.

Lea más: Chelsea vs. Arsenal: Fecha, hora y dónde ver el duelo de Moisés Caicedo y Piero Hincapié en Premier League

Sábado 29 de noviembre

  • Monaco vs. Psg | 11:00 | Ligue 1
  • Chelsea vs. Arsenal | 11:30 | Premier League
  • Técnico Universitario vs. Manta | 14:00 | LigaPro
  • Vinotinto vs. Mushuc Runa | 14:00 | LigaPro
  • Mineros SC vs. Cuenca Juniors | 14:00 | Ascenso Nacional
  • AC Milan vs. Lazio | 14:45 | Serie A de Italia
  • Palmeiras vs. Flamengo | 16:00 | final Copa Libertadores
  • Universidad Católica vs. Orense | 16:30 | LigaPro
  • Libertad vs. Barcelona SC | 19:00 | LigaPro

    • Domingo 30 de noviembre

  • Estrasburgo vs. Brest | 09:00 | Ligue 1
  • Aucas vs. Deportivo Cuenca | 13:00 | LigaPro
  • Liga de Portoviejo vs. Mineros SC | 15:00 | Ascenso Nacional
  • Macará vs. El Nacional | 15:30 | LigaPro
  • Delfín vs. Emelec | 18:00 | LigaPro
    • Temas
    Fútbol
    Liga Pro
    ecuatorianos en el exterior
    Liga Pro EC
    LigaPro
    fútbol sudamericano
    Fútbol internacional
    Premier League
    Fútbol inglés
    Moisés Caicedo
    Piero Hincapié
    Chelsea
    Arsenal
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas