Declan Rice elogia a Moisés Caicedo y anticipa un duelo emocionante entre ambos mediocampistas

Tras la victoria del Arsenal por 3-1 sobre el Bayern Múnich en la Champions League, Declan Rice volvió a dejar claro el respeto que siente por Moisés Caicedo, mediocampista ecuatoriano del Chelsea con quien suele ser comparado en la Premier League.

El inglés sorprendió al revelar que incluyó a Caicedo en su voto para el Equipo del Año de la PFA. "Voté a Moisés Caicedo para mi Equipo del Año de la PFA", afirmó con naturalidad al ser consultado por CBS.

Rice reconoció que, pese a la insistencia mediática en compararlos, ambos cumplen roles distintos en el campo: "Tengo mucho respeto por Moisés. Hay mucha comparación entre nosotros, pero jugamos en posiciones diferentes", aseguró.

El mediocampista del Arsenal también adelantó que los enfrentamientos entre ambos continuarán siendo un espectáculo dentro de la intensa rivalidad Arsenal–Chelsea: "Será una batalla emocionante entre Caicedo y yo, ¡estaré listo!", añadió entre risas.

Este domingo 30 de noviembre habrá duelo directo entre el líder (Arsenal) y su escolta (Chelsea) en el estadio de los blues a partir de las 11:30 de la mañana.