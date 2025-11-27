¿Quién es Joaquín Papa, posible entrenador de Independiente del Valle?

Desde Uruguay reportan que el estratega Joaquín Papa tendría todo arreglado para convertirse en el nuevo entrenador de Independiente del Valle para la temporada 2026.

El uruguayo llegaría como reemplazo de Javier Rabanal, quien está muy cerca de coronarse campeón de la LigaPro con Independiente del Valle. Sin embargo, el entrenador no pudo cumplir con los demás objetivos planteados por el club para esta temporada.

El equipo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores y tampoco pudo avanzar en la Copa Sudamericana, donde fue eliminado por Atlético Mineiro, quedándose fuera de la final.

Por ello, la dirigencia negriazul estaría analizando la posibilidad de reemplazar a Rabanal con Joaquín Papa, quien recientemente salió campeón con Liverpool de Uruguay.

Papa comenzó su carrera como director técnico en las divisiones formativas de Nacional, integró el cuerpo técnico de Paulo Pezzolano y es admirador del estilo de juego de Marcelo Bielsa.

Nacido el 24 de octubre de 1986, Papa tuvo un paso discreto como futbolista. Jugó en La Luz, en la Segunda División, y según él mismo contó en el canal de YouTube Dentro del Área.

Tras su etapa en las juveniles de Nacional, dirigió a Rentistas entre enero y julio de 2023. Posteriormente, se unió al cuerpo técnico de Pezzolano en el Valladolid, de LaLiga de España.

El 17 de octubre de 2024, fue anunciado como nuevo director técnico de Liverpool, acompañado por Ignacio Risso y Adrián Magallanes como asistentes, y por Ignacio Barboza como preparador físico.

En cuanto a su filosofía de juego, Papa suele utilizar un 4-3-3, apostando por un fútbol ofensivo, de posesión y con constante presencia en campo rival.

En varias entrevistas, ha manifestado su admiración por Marcelo Bielsa, actual técnico de la selección uruguaya.