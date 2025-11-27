Independiente del Valle analiza la continuidad de Javier Rabanal como su entrenador para el 2026

Independiente del Valle ya empieza a formar su plantel para la próxima temporada, y la directiva de los rayados analiza no seguir con Javier Rabanal y cambiar de entrenador para competir por más torneos.

En este 2025, Independiente quedó eliminado en las semifinales de la Copa Sudamericana, los cuartos de final de la Copa Ecuador y se despidió de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Aunque los rayados están a punto de asegurar la conquista de la LigaPro, la directiva está analizando la continuidad del entrenador para el 2026 y ya maneja nuevas opciones.

Lea más: Barcelona SC deberá pagar más de USD 10 mil por incidentes ante Liga de Quito

Según información del periodista Nicolás Ayala, Rabanal no tiene asegurada su permanencia como director técnico de Independiente del Valle para la próxima temporada.