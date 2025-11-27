Fútbol Nacional
27 nov 2025 , 09:40

Independiente del Valle analiza la continuidad de Javier Rabanal como su entrenador para el 2026

Javier Rabanal no está confirmado como entrenador de Independiente del Valle para la próxima temporada, tras estar a las puertas de consagrarse campeón de la LigaPro.

   
    Independiente del Valle analiza la continuidad de Javier Rabanal.( Redes sociales )
Independiente del Valle ya empieza a formar su plantel para la próxima temporada, y la directiva de los rayados analiza no seguir con Javier Rabanal y cambiar de entrenador para competir por más torneos.

En este 2025, Independiente quedó eliminado en las semifinales de la Copa Sudamericana, los cuartos de final de la Copa Ecuador y se despidió de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Aunque los rayados están a punto de asegurar la conquista de la LigaPro, la directiva está analizando la continuidad del entrenador para el 2026 y ya maneja nuevas opciones.

Según información del periodista Nicolás Ayala, Rabanal no tiene asegurada su permanencia como director técnico de Independiente del Valle para la próxima temporada.

Joaquín Papa es la principal opción para reemplazar a Javier Rabanal en Independiente del Valle.
Joaquín Papa es la principal opción para reemplazar a Javier Rabanal en Independiente del Valle. ( Redes sociales )

Incluso, el reportero reveló que Joaquín Papa es una de las principales opciones para reemplazar al español, en caso de que la directiva decida su salida.

El equipo más reciente del entrenador uruguayo fue el Liverpool, anteriormente estuvo en Rentistas, además dirigió en las categorías formativas del Real Valladolid.

En la sexta fecha del hexagonal final del torneo, Independiente del Valle necesita vencer a Liga de Quito para consagrarse campeón de la LigaPro 2025.

