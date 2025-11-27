Gonzalo Plata y Flamengo ya están en Lima para disputar la final de la Copa Libertadores

El<b> <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/flamengo>Flamengo</a> </b>llegó la noche de este miércoles a Lima para afrontar lo que el propio club definió en sus redes sociales como “una cita con la historia”. El próximo sábado, el Mengão buscará su cuarto<b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/gonzalo-plata-de-figura-con-ecuador-a-emergencia-en-flamengo-dos-partidos-en-24-horas-MB10448224></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>