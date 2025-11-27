Gonzalo Plata y Flamengo ya están en Lima para disputar la final de la Copa Libertadores

El Flamengo llegó la noche de este miércoles a Lima para afrontar lo que el propio club definió en sus redes sociales como “una cita con la historia”. El próximo sábado, el Mengão buscará su cuarto título de la Copa Libertadores frente al Palmeiras, en un duelo que coronará al primer club brasileño tetracampeón del torneo más prestigioso de Sudamérica.

La delegación rojinegra arribó al Grupo Aéreo Número 8, una base militar contigua al aeropuerto internacional de Lima, desde donde se dirigió con estrictas medidas de privacidad hacia su hotel de concentración en el distrito de Miraflores. En la capital peruana, el plantel tiene previsto entrenarse en la Videna, sede de la Federación Peruana de Fútbol.

La partida desde Río de Janeiro estuvo marcada por una masiva despedida de hinchas, cuyo fervor derivó incluso en disturbios en la terminal aérea. Imágenes de aficionados encaramados en los techos de los autobuses de la delegación reflejaron la intensidad del apoyo que acompaña al equipo en este tramo final de la temporada.

El Mengão llega a Lima impulsado también por su buen presente en el Campeonato Brasileño. El empate 1-1 de la víspera ante Atlético Mineiro dejó al equipo a una victoria —en los dos partidos que le restan— de asegurar el título de la Liga, en la que Palmeiras continúa como su principal perseguidor.

En la nómina del viaje destacaron la presencia del goleador Pedro y del defensor Léo Ortiz, aún en recuperación y en duda para la final. El técnico Filipe Luís maneja como alternativas a Danilo y Bruno Henrique. También integró la delegación el ecuatoriano Gonzalo Plata, suspendido tras su expulsión en la semifinal ante Racing. Aunque no podrá jugar, Plata acompañará al grupo durante toda la estancia en Lima.

Filipe Luís y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta son los únicos integrantes del actual plantel que ya disputaron una final de Libertadores en el Estadio Monumental, en 2019, cuando Flamengo venció a River Plate. Bajo la dirección técnica de Filipe Luís, el club ya conquistó en 2024 la Copa de Brasil y mantiene la opción de cerrar la temporada con un triplete histórico: Supercopa, Brasileirão y Libertadores.

El Palmeiras, por su parte, fue el primero en llegar a la capital peruana. El Verdao aterrizó el miércoles por la tarde tras viajar desde Porto Alegre, donde cayó 3-2 ante Gremio el martes. El equipo arribó con toda su plantilla, incluidos los lesionados Weverton, Paulinho y Lucas Evangelista, y se hospedó en San Isidro, donde se entrenará en el estadio de Alianza Lima.