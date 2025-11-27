¿Quién es Cristhian Mosquera, el defensor que compite con Piero Hincapié por un puesto en el Arsenal?

Piero Hincapié fue suplente en la reciente victoria del Arsenal sobre el Bayern Munich por Champions League, en su lugar estuvo el también joven defensor español Cristhian Mosquera que indirectamente está compitiendo con el tricolor por consolidarse en la zaga central.

“Necesitamos entender la situación de Piero Hincapié. Llegó después de jugar dos partidos con Ecuador para disputar el derbi, su primera titularidad en la Premier League, y terminó el partido muy cansado”, señaló el entrenador español, justificando la rotación ante los bávaros.

En ese contexto, Mosquera volvió a responder. Arteta volvió a destacar su madurez táctica, su capacidad de adaptación y su serenidad para asumir responsabilidades en un escenario de máxima exigencia.

“Es bueno que tengamos a Mosquera, ya que puede jugar en diferentes posiciones. Creo que estuvo magnífico, tanto con Willy (Saliba) como con él”, agregó el técnico, dejando entrever que el joven defensor ya no es solo un relevo ocasional, sino una opción de peso en el esquema.

Formado en España y con raíces colombianas, Mosquera comenzó a llamar la atención desde su aparición temprana en el fútbol europeo por su inteligencia defensiva, su lectura de juego y una sorprendente madurez para su edad. Su capacidad para jugar como central por ambos perfiles o incluso desplazarse al lateral derecho ha sido uno de los factores determinantes para que Arsenal lo incorpore como una pieza estratégica dentro de su proyecto a largo plazo.

Con 21 años, combina potencia física, velocidad correctiva y un manejo del balón que encaja perfectamente en la idea de salida limpia desde el fondo que exige el modelo de Arteta. Además, su personalidad competitiva le ha permitido aprovechar cada oportunidad generada por las lesiones de titulares habituales como Saliba y Magalhães.

El ascenso de Mosquera no opaca a Hincapié; por el contrario, fortalece una zona que durante la última temporada había dado señales de desgaste por la falta de profundidad. Con la lesión de Magalhães, la competencia entre Mosquera y Hincapié se vuelve aún más decisiva, obligando a ambos a elevar su nivel en un calendario cargado de partidos cruciales.

El Arsenal se encuentra ahora con un problema “positivo”: dos jóvenes centrales con proyección, personalidad y estilos complementarios. Mosquera aporta solvencia posicional y polivalencia; Hincapié, agresividad en duelos y salida limpia por izquierda. Arteta, por su parte, parece decidido a gestionar esta competencia de forma estratégica para mantener la solidez defensiva en todas las competencias.