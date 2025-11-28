Fútbol Nacional
Hernán Barcos: "Ojalá pueda volver a Liga de Quito"

Con 41 años y luego de quedar en condición de jugador libre, el delantero argentino no descartó un posible retorno a Liga de Quito, club en el que dejó una huella profunda.

   
    Hernán Barcos, delantero argentino.( ARCHIVO )
Tras poner fin a su exitoso ciclo de cinco temporadas en Alianza Lima, donde conquistó dos títulos y se consolidó como uno de los líderes del plantel, Hernán Barcos empieza a mirar el futuro. Con 41 años y luego de quedar en condición de jugador libre, el delantero argentino no descartó un posible retorno a Liga de Quito, club en el que dejó una huella profunda.

En una entrevista con Área Deportiva, Barcos fue directo al ser consultado sobre la posibilidad de volver a vestir la camiseta alba en 2026. “Ojalá pueda volver”, expresó el atacante, dejando claro que la ilusión sigue intacta pese al paso del tiempo.

El “Pirata” es uno de los grandes símbolos de LDU. Con la Recopa Sudamericana 2010, un aporte goleador clave en 2018 y un total de 91 anotaciones, Barcos se mantiene como el segundo máximo goleador histórico del club.

Aunque su salida en aquel entonces estuvo marcada por diferencias con la dirigencia, su legado continúa siendo ampliamente reconocido por la afición y el entorno universitario.

Por ahora, el atacante aclaró que no existen conversaciones formales con Liga de Quito, pero no cierra ninguna puerta mientras evalúa las alternativas para su carrera.

Su nombre, sin embargo, vuelve a sonar con fuerza en Quito, donde muchos sueñan con un último capítulo del goleador en el equipo que lo elevó al estatus de ídolo.

