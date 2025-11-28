Chelsea vs. Arsenal: Fecha, hora y dónde ver el duelo de Moisés Caicedo y Piero Hincapié en Premier League

El equipo de Niño Moi lleva seis partidos consecutivos sin perder , con cinco triunfos y un empate; por su lado, el cuadro de Piero tiene 16 juegos invicto, entre ellos 14 triunfos y dos empates.

Los dos equipos llegan en el mejor momento de la temporada , pues ambos arriban al enfrentamiento con varias victorias consecutivas y se ubican en el primer y segundo puesto.

La Premier League 2025 - 2026 tendrá el primer duelo entre futbolistas ecuatorianos durante la jornada 13 con el enfrentamiento del Chelsea de Moisés Caicedo y el Arsenal de Piero Hincapié .

El enfrentamiento entre el Chelsea de Moisés Caicedo y el Arsenal de Piero Hincapié se disputará este domingo 30 de noviembre, a las 11:30 (hora de Ecuador) , por Disney+.

Moisés Caicedo enfrentará a Piero Hincapié en la fecha 13 de la Premier League.

En el encuentro más reciente en Champions League, el Niño Moi fue el futbolista más destacado en el triunfo de los blues ante el FC Barcelona; mientras que Hincapié vio el triunfo del Arsenal al Bayern Munich desde el banco de suplentes.

Todo apunta que Hincapié será titular en el duelo de ecuatorianos, después de quedarse en el banco para descansar por la racha de partidos.

En la tabla de posiciones, el Arsenal es líder con 29 puntos y el Chelsea es segundo con 23 unidades.