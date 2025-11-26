Fútbol Internacional
26 nov 2025 , 12:27

A Moisés Caicedo le encantan los grandes partidos con el Chelsea, destaca la prensa de Inglaterra

El desempeño de Moisés Caicedo en el partido del Chelsea ante el FC Barcelona por la Champions League dejó sorprendido a los medios ingleses.

   
    Moisés Caicedo fue una de las figuras del partido en la goleada del Chelsea al FC Barcelona en la Champions League.( Redes sociales )
Moisés Caicedo fue una de las figuras de la goleada del Chelsea por 3-0 ante el FC Barcelona por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, algo que dejó encantada a la prensa inglesa.

En un duelo que para muchos hinchas iba a demostrar si el Niño Moi tenía lo necesario para convertirse en uno de los mejores volantes del mundo, algo que consiguió al controlar el mediocampo.

Otro desempeño impecable de la estrella del Chelsea. Cada 30 segundos, Moisés apareció con cortes cruciales y mantuvo al equipo de pie. Fue incansable en cada segundo del partido”, destacó el portal Goal al puntuarlo con nueve sobre 10.

En el primer tiempo, Caicedo compartió la mitad de la cancha con Reece James, luego el ecuatoriano jugó con Andrey Santos en el mediocampo para controlar el partido.

Moisés Caicedo dominó el mediocampo durante el encuentro entre el Chelsea y el FC Barcelona en la Champions League.
Moisés Caicedo dominó el mediocampo durante el encuentro entre el Chelsea y el FC Barcelona en la Champions League. ( EFE )

“Su primera reacción llegó al minuto 18 con un corte a Ferran Torres, desde atrás le quitó el balón y detuvo una ocasión peligrosa. A Caicedo le encanta jugar en grandes partidos”, señaló el medio Football London para puntuarlo con ocho sobre 10.

En la misma, el portal The Standard detalló que “Moi descansó ante el Burnley y emostró toda su energía ante el Barcelona. Otra vez Caicedo apareció para un partido importante y cortó todos los ataques de los españoles”, cerró.

En el encuentro, Moisés fue el segundo jugador del Chelsea con más distancia recorrida: nueve kilómetros, además de dar 69 pases y recuperar 10 veces la pelota.

