UFC
26 nov 2025 , 10:25

Michael Morales: "Le tengo mucho fastidio a Ian Machado Garry"

Michael Morales habló de su mala relación con Ian Machado Garry y confirmó que desea pelear contra el irlandés en la UFC.

   
    Michael Morales quiere pelear contra Ian Machado Garry en la UFC.( Redes sociales )
Ramiro Ulloa
Michael Morales se metió en el top cinco del ranking peso wélter de la UFC y sueña con una oportunidad para pelear por el título, pero otros luchadores desean adueñarse del combate y consideran que merecen la posibilidad.

Uno de ellos fue Ian Machado Garry, quien venció a Belal Muhammad, y apuntó que él ha conseguido más en la compañía que el peleador ecuatoriano, por lo que se merece la oportunidad.

Algo que no dejó tranquilo a Morales y el ecuatoriano dijo que “le tengo mucho fastidio a Ian Machado Garry desde hace mucho tiempo atrás”; en conversación con el portal la Cultura Knock Out.

La Araña recordó una anécdota de un inconveniente entre el irlandés con otros peleadores, algo que provocó más malestar en Michael.

Ian Machado Garry considera que merece la oportunidad de pelear ante el campeón del peso wélter de la UFC.
Ian Machado Garry considera que merece la oportunidad de pelear ante el campeón del peso wélter de la UFC. ( Redes sociales )

“Hubo unos problemas en los baños de la UFC y no quería dejar entrar que nadie más entre. Se le puso a gritar cosas, ese día yo no estaba para ver si nos peleábamos o algo. Garry se agarró con los peleadores de categorías más bajas”, explicó Morales.

Finalmente, el ecuatoriano aclaró que “estoy dispuesto a pelear con Garry, pero no me lo dan todavía y quisiera que se dé, cerró Michael.

Por la victoria de Garry, La Araña bajó al cuarto lugar del ranking de peso wélter de la UFC y tiene la posibilidad de pelear ante uno de los luchadores del top cinco.

