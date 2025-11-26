Michael Morales: "Le tengo mucho fastidio a Ian Machado Garry"

Michael Morales se metió en el top cinco del ranking peso wélter de la UFC y sueña con una oportunidad para pelear por el título, pero otros luchadores desean adueñarse del combate y consideran que merecen la posibilidad.

Uno de ellos fue Ian Machado Garry, quien venció a Belal Muhammad, y apuntó que él ha conseguido más en la compañía que el peleador ecuatoriano, por lo que se merece la oportunidad.

Algo que no dejó tranquilo a Morales y el ecuatoriano dijo que “le tengo mucho fastidio a Ian Machado Garry desde hace mucho tiempo atrás”; en conversación con el portal la Cultura Knock Out.

La Araña recordó una anécdota de un inconveniente entre el irlandés con otros peleadores, algo que provocó más malestar en Michael.