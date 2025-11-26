LigaPro rectifica: uno de los jugadores sancionados por amaños es declarado inocente

Hace menos de un mes, la LigaPro destapó uno de los casos de amaños de partidos más grandes en la historia del fútbol ecuatoriano, con sanción para 20 jugadores y cuatro clubes, pero un futbolista obtuvo una apelación positiva.

Frank Fernández, ex arquero de Chacaritas, presentó el recurso ante la Comisión de Disciplina de la LigaPro para buscar renovar la sanción de dos años sin actividad.

El abogado deportivo Christian Morales compartió, en sus redes sociales, que Fernández fue declarado inocente y su suspensión fue levantada.

Lea más: ¿Ecuador podrá jugar el partido inaugural del Mundial 2026?

Ahora, el golero podrá volver a participar activamente del fútbol profesional y regresar a los entrenamientos de forma para firmar con un nuevo equipo.