26 nov 2025 , 11:41

LigaPro rectifica: uno de los jugadores sancionados por amaños es declarado inocente

Frank Fernández fue uno de los jugadores sancionados por la LigaPro por participar en el caso de amaño de partidos, pero fue declarado inocente en la apelación presentada.

   
    LigaPro le levantó la sanción a Frank Fernández y podrá volver al fútbol profesional.( Redes sociales )
Hace menos de un mes, la LigaPro destapó uno de los casos de amaños de partidos más grandes en la historia del fútbol ecuatoriano, con sanción para 20 jugadores y cuatro clubes, pero un futbolista obtuvo una apelación positiva.

Frank Fernández, ex arquero de Chacaritas, presentó el recurso ante la Comisión de Disciplina de la LigaPro para buscar renovar la sanción de dos años sin actividad.

El abogado deportivo Christian Morales compartió, en sus redes sociales, que Fernández fue declarado inocente y su suspensión fue levantada.

Ahora, el golero podrá volver a participar activamente del fútbol profesional y regresar a los entrenamientos de forma para firmar con un nuevo equipo.

Frank Fernández no disputó los partidos por los que era acusado de amañar partidos.
Frank Fernández no disputó los partidos por los que era acusado de amañar partidos. ( Redes sociales )

Fernández se defendió señalando que él no participó entre los duelos de Chacaritas FC con 22 de Julio, ni ante Vargas Torres.

El arquero de 21 años pasó por las formativas de Barcelona SC, antes de llegar a Chacaritas y realizar su debut profesional.

Además de conseguir que se levantó la sanción de Fernández, Morales reveló que Gualaceo disminuyó su reducción de puntos para la próxima temporada en el 2025 en un 33 % y no empezará el año con nueve puntos menos.

