Fútbol Internacional
28 nov 2025 , 07:08

Final de la Copa Libertadores: Flamengo vs Palmeiras, así son las dos mayores potencias económicas de Sudamérica

Según nuevas estimaciones del portal especializado Transfermarkt, Flamengo llega a esta final con un plantel valorizado en USD 245 millones, mientras que Palmeiras lo hace con una plantilla cercana a USD 218 millones.

   
  • Final de la Copa Libertadores: Flamengo vs Palmeiras, así son las dos mayores potencias económicas de Sudamérica
    Flamengo y Palmeiras, las potencias económicas más grandes de Sudaméria.( ARCHIVO )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

Flamengo y Palmeiras, dueños de las plantillas económicamente más poderosas del continente, disputan este sábado en Lima una final de la Libertadores que trasciende lo deportivo y exhibe el peso financiero de las dos mayores potencias económicas del fútbol sudamericano.

Lima será el escenario del duelo entre los dos clubes con mayores ingresos, capacidad de inversión y poder adquisitivo de la región.

Según nuevas estimaciones del portal especializado Transfermarkt, Flamengo llega a esta final con un plantel valorizado en USD 245 millones, mientras que Palmeiras lo hace con una plantilla cercana a USD 218 millones.

Lea: Gonzalo Plata y Flamengo ya están en Lima para disputar la final de la Copa Libertadores

Entre los once jugadores mejor tasados de la presente Libertadores, Palmeiras aporta cinco nombres (entre ellos Facundo Torres, Andreas Pereira, Agustín Giay, Joaquín Piquerez y otro juvenil proyectado), mientras que Flamengo suma dos representantes destacados.

La diferencia entre ambos y el resto de clubes brasileños sigue siendo enorme. Entre 2020 y 2025, Palmeiras y Flamengo han invertido aproximadamente USD 305 millones en fichajes, una cifra que supera ampliamente el presupuesto anual de cualquier otro equipo de la Serie A.

Solo en 2025, Palmeiras desembolsó cerca de USD 148 millones en once refuerzos, incluida la llegada récord de un nuevo delantero, por el que pagó USD 33 millones.

Flamengo, por su parte, destinó USD 63,9 millones al mercado, con una incorporación récord valuada en USD 29 millones procedente del fútbol europeo.

Este rendimiento económico, según analistas, es resultado de una década de profesionalización en la gestión deportiva, etapa en la que Palmeiras y Flamengo conquistaron cuatro Copas Libertadores y cinco títulos del Campeonato Brasileño.

A diferencia de otros clubes de primera división que optaron por convertirse en empresas (SAF) en busca de inversores, los finalistas priorizaron la reducción de gastos y deudas, la administración rentable de sus plantillas y la diversificación de ingresos mediante patrocinios, acuerdos comerciales y derechos audiovisuales.

Flamengo, el club con mayor masa social de Brasil, transformó su marca en un activo comercial de enorme alcance; mientras que Palmeiras, gestionado con la lógica de una corporación, multiplicó tanto el valor de sus patrocinios como la capacidad de negociación sobre los derechos de sus futbolistas juveniles.

En 2024, el 38 % de los ingresos de Flamengo provinieron de los derechos de televisión y el 30 % de publicidad y patrocinios; en el caso de Palmeiras, el 42 % de sus recursos se originaron en ventas de jugadores, especialmente en la salida de jóvenes talentos como Endrick, Estêvão y Allan.

De acuerdo con sus balances financieros, ambos clubes lideran los ingresos del fútbol sudamericano.

Flamengo generó el año pasado alrededor de USD 265 millones y, tras sumar USD 296 millones hasta septiembre, proyecta cerrar el año con un récord de USD 389 millones.

Palmeiras registró en el último ejercicio cerca de USD 221 millones y ya acumula USD 274 millones en 2025, por lo que prevé terminar con una facturación cercana a USD 332 millones.

Entre ambos concentraron el 27 % de todos los ingresos obtenidos por los 20 clubes de la primera división brasileña.

La final de la Libertadores impulsará aún más sus cuentas: el campeón recibirá USD 26 millones y el subcampeón USD 8,1 millones, montos que se suman a los USD 11,5 millones ya cobrados por Palmeiras y los USD 10,7 millones recaudados por Flamengo durante el torneo.

Flamengo, que administra el Maracaná junto a Fluminense, volvió a liderar la taquilla en Brasil: en 2024 acumuló USD 46 millones con un promedio de 54.200 espectadores por partido. Palmeiras, dueño del Allianz Parque, ingresó USD 30,2 millones, con una media de 32.100 asistentes.

La diferencia de capacidad —81.500 asientos en el Maracaná contra 45.200 del Allianz— explica parte de la brecha.

Flamengo posee los diez partidos con mayor asistencia del campeonato, incluyendo encuentros que superaron los 75.000 espectadores.

La final en Lima también exhibe un choque entre gigantes del patrocinio deportivo: Palmeiras luce en su camiseta la marca de Sportingbet, cuyo acuerdo puede alcanzar USD 34 millones anuales con bonificaciones; mientras que Flamengo porta el logo de Betano, cuyo patrocinio máster asciende a USD 44 millones al año.

Temas
Copa Libertadores
Flamengo
Palmeiras
Brasil
Noticias
Recomendadas