Jeremy Arévalo será nuevo jugador del Stuttgart de Alemania hasta el 2031

Jeremy Arévalo disputó su último partido del 2025 con el Racing de Santander ante el Huesca, pero todo apunta que no volverá a jugar en la segunda categoría del fútbol español, sino que tiene nuevo destino.

En el encuentro más reciente, el delantero ecuatoriano anotó un gol para conseguir el empate 1-1 de su club y parece que fue el último tanto con el equipo español.

Según información del periodista César Luis Merlo, Arévalo será nuevo jugador del Stuttgart de Alemania para el 2026, después de que el cuadro de la Bundesliga pagará la cláusula de rescisión.

El Stuttgart pagará los USD 8.2 millones de la cláusula por el ecuatoriano, así evitará negociar con el Racing de Santander, y lo tendrá en su equipo para enero del 2026.