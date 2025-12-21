Fútbol Internacional
Jeremy Arévalo será nuevo jugador del Stuttgart de Alemania hasta el 2031

El Stuttgart de Alemania ya tiene todo acordado para ejecutar la cláusula de rescisión y comprar a Jeremy Arévalo del Racing de Santander.

   
    Jeremy Arévalo va a firmar con el Stuttgart de Alemania para el 2026.( Redes sociales )
Jeremy Arévalo disputó su último partido del 2025 con el Racing de Santander ante el Huesca, pero todo apunta que no volverá a jugar en la segunda categoría del fútbol español, sino que tiene nuevo destino.

En el encuentro más reciente, el delantero ecuatoriano anotó un gol para conseguir el empate 1-1 de su club y parece que fue el último tanto con el equipo español.

Según información del periodista César Luis Merlo, Arévalo será nuevo jugador del Stuttgart de Alemania para el 2026, después de que el cuadro de la Bundesliga pagará la cláusula de rescisión.

El Stuttgart pagará los USD 8.2 millones de la cláusula por el ecuatoriano, así evitará negociar con el Racing de Santander, y lo tendrá en su equipo para enero del 2026.

Jeremy Arévalo debutó en este 2025 con la selección de Ecuador.
Jeremy Arévalo debutó en este 2025 con la selección de Ecuador. ( Redes sociales )

Arévalo firmará su contrato hasta junio del 2031, es decir, por cinco años y medio va a unirse con el cuadro alemán.

Después del último partido, el entrenador del Racing reconoció que no desea perder al atacante; sin embargo, aceptó que es decisión del jugador y la directiva.

En esta temporada, Jeremy acumula ocho goles en 18 partidos, por lo que es clave para la búsqueda de los españoles para conseguir el ascenso.

